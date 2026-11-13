हरिद्वार लक्सर में नंदा गौरा योजना के 28 आवेदनों में मिला फर्जीवाड़ा, प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई की तैयारी
लक्सर में नंदा गौरा योजना के आवेदनों में फर्जीवाड़ा मिलने के सख्त कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 13, 2026 at 9:06 AM IST
लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में नंदा गौरा योजना के आवेदनों में फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया है. लक्सर तहसील क्षेत्र में योजना के आवेदनों की जांच में 28 आवेदकों के प्रमाणपत्रों में फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है. मामले में तहसील प्रशासन से जांच कराने के बाद विभाग की ओर से संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.
आवेदनों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी: गौरतलब है कि हरिद्वार जनपद के बहादराबाद और रुड़की क्षेत्र में नंदा गौरा योजना के तहत किए गए आवेदनों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली थी. इस पर विभाग ने सभी आवेदनों की जांच के आदेश दिए थे. इसी के तहत लक्सर तहसील क्षेत्र में भी विभाग को मिले आवेदनों की जांच कराई गई, जिसमें 28 आवेदनों में फर्जीवाड़ा सामने आया.
मामले की जांच कराई गई, जिसमें गड़बड़ी सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.
-सुधा त्रिपाठी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO), हरिद्वार-
आय प्रमाणपत्र में की गई छेड़छाड़: इस पर बाल विकास विभाग ने तहसील प्रशासन से इन प्रमाणपत्रों की जांच कराई. जांच में सामने आया कि आवेदकों ने तहसील से 6 हजार रुपये आय के आय प्रमाणपत्र बनवाए थे. इसके बाद इन प्रमाणपत्रों में फर्जीवाड़ा करते हुए इनमें 5 हजार रुपये की आय दर्शाकर विभाग को आवेदन कर दिया. ऐसे कुल 28 प्रमाणपत्रों की पहचान हुई है. तहसील प्रशासन से रिपोर्ट मिलने के बाद अब विभाग संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. बताते चलें कि सरकार द्वारा नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के तहत बेटी के जन्म और इंटर पास करने वाली बेटियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है.
पूर्व में भी आ चुके मामले सामने: हरिद्वार जनपद में पूर्व में भी नंदा गौरा योजना फर्जीवाड़े के मामले सामने आ चुके हैं. साल 2023 में हरिद्वार जिले में ही 193 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इन सभी पर फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाकर योजना का लाभ लेने का आरोप लगा था. तब उत्तराखंड में नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़े का मामला सुर्खियों में रहा और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग पर भी सवाल उठते रहे. मामला उत्तराखंड के बजट सत्र में भी उठाया गया था. कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के एक्शन के बाद नंदा गौरा योजना में हुए फर्जीवाड़े पर बड़ी कार्रवाई की गई थी.
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