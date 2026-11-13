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हरिद्वार लक्सर में नंदा गौरा योजना के 28 आवेदनों में मिला फर्जीवाड़ा, प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई की तैयारी

लक्सर बाल विकास ऑफिस ( Photo-ETV Bharat )

आवेदनों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी: गौरतलब है कि हरिद्वार जनपद के बहादराबाद और रुड़की क्षेत्र में नंदा गौरा योजना के तहत किए गए आवेदनों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली थी. इस पर विभाग ने सभी आवेदनों की जांच के आदेश दिए थे. इसी के तहत लक्सर तहसील क्षेत्र में भी विभाग को मिले आवेदनों की जांच कराई गई, जिसमें 28 आवेदनों में फर्जीवाड़ा सामने आया.