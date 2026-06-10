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नंदा गौरा योजना मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, विभाग से मांगा गया जवाब

नैनीताल हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों से योजनाओं से जुड़ी जानकारी मांगी है. अगली सुनवाई 29 जून को होगी.

NAINITAL HIGH COURT
चमोली नंदा गौरा योजना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 10, 2026 at 6:42 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य की 12वी पास बालिकाओं को नंदा गौरा योजना का प्रतिलाभ न दिये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने राज्य की महिला सशक्तिकरण व सम्बंधित विभागों से पूछा है कि बालिकाओं को इस योजना का लाभ अभी तक क्यों नहीं दिया गया? दो सप्ताह के भीतर स्थिति से अवगत कराएं.मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जून की तिथि नियत की है.


अभी यह 2022 - 23 चमोली जिले का है. ऐसे में बालिकाओं की उच्च शिक्षा कैसे होगी? योजना का समान लाभ सबको समान रूप से मिलना चाहिए. कैसे ये छूट गए? 2020- 2021 और 2024- 2025 बैच के छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया गया.

मामले के अनुसार चमोली जिला निवासी एक सामाजिक कार्यकत्री ममता नेगी ने उच्च न्यायलय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वे समाजिक कार्य कई वर्षों से करती आई हैं. उनका मुख्य कार्य गरीब तबके के बच्चों को स्कूल तक ले जाना है. उन्हीं गरीब बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. उनके जिले में वर्ष 2022- 23 में 439 बालिकाओं ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी.

सरकार की नन्दा गौरा योजना के मुताबिक उनकी आगे की पढ़ाई के लिए 51 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जानी थी. प्रशासन से बार बार अनुरोध करने के बाद भी उन्हें नहीं दिया गया. उनके द्वारा इसे प्राप्त करने के लिए सभी मानक 2023 में पूरे कर स्कूल के माध्यम से सम्बंधित विभाग को भेज दिया गया था. विभाग ने इसे देने के लिए सरकार से 2 करोड़ 45 लाख की मांग की, लेकिन अभी उन्हें यह राशि नहीं दी गयी, न ही बजट सुविकृत किया. छात्राओं की उज्ज्वल भविष्य के लिए शीघ्र बजट जारी करने के निर्देश सरकार को दिए जायें.

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