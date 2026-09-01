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नंदा देवी बड़ी जात यात्रा: सुंग गांव में तीसरी बार जन्मा चौसिंग्या खाडू, ग्रामीण उत्साहित

इस बार करीब आठ माह का चौसिंग्या खाड़ू सुंग गांव के वर्तमान उपप्रधान रमेश सिंह बिष्ट की गौशाला में पैदा हुआ है. ग्राम प्रधान तीरथ सिंह ने बताया खाड़ू के जन्म के समय ही रमेश सिंह बिष्ट ने संकल्प लिया था कि नंदा राजजात यात्रा होने पर वह इसे मां नंदा को समर्पित करेंगे. अब यात्रा का अवसर आने पर संकल्प पूरा किया जाएगा.

चमोली: मां नंदा की लोकजात यात्रा की तैयारियों के बीच नंदानगर का सुंग गांव एक बार फिर चर्चा में है. करीब ढाई दशक के अंतराल में इस गांव में तीसरी बार चौसिंग्या खाड़ू के जन्म लेने से ग्रामीणों और नंदा भक्तों में खासा उत्साह है. इस बार गांव में जन्मा चौसिंग्या खाड़ू 5 सितंबर को होने वाली बड़ी जात यात्रा में मां नंदा की अगुवाई करते हुए कैलाश के लिए रवाना होगा.

ग्रामीणों के अनुसार, वर्ष 2000 में सुंग गांव के बिलोख सिंह के यहां चौसिंग्या खाड़ू का जन्म हुआ था. इसके बाद 2014 में केदार सिंह बिष्ट के यहां चौसिंग्या खाड़ू पैदा हुआ. दोनों अवसरों पर सुंग गांव से ही चौसिंग्या खाड़ू नंदा की राजजात यात्रा में शामिल हुआ था. अब तीसरी बार इसी गांव में चौसिंग्या खाड़ू के जन्म लेने से ग्रामीण इसे मां नंदा की विशेष कृपा मान रहे हैं.

3 सितंबर को कुरुड़ पहुंचेंगे ग्रामीण: ग्राम प्रधान तीरथ सिंह ने बताया कि 3 सितंबर को सुंग गांव के ग्रामीण चौसिंग्या खाड़ू को लेकर ढोल-दमाऊ और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सिद्धपीठ कुरुड़ मंदिर पहुंचेंगे. यहां विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की जाएगी। इसके बाद खाड़ू बड़ी जात यात्रा में शामिल होगा.

नंदा देवी बड़ी जात यात्रा रूट मैप (ETV Bharat)

मां नंदा की अगुवाई करेगा चौसिंग्या: धार्मिक मान्यता के अनुसार चौसिंग्या खाड़ू को मां नंदा की यात्रा का अगुवा और मार्गदर्शक माना जाता है. मां नंदा की उत्सव डोली के आगे चलने वाला चौसिंग्या खाड़ू यात्रा का प्रमुख आकर्षण रहता है. 5 सितंबर को नंदा राजराजेश्वरी की उत्सव डोली कैलाश के लिए रवाना होगी. ऐसे में इस बार सुंग गांव में जन्मे चौसिंग्या खाड़ू के यात्रा में शामिल होने को लेकर क्षेत्र में विशेष उत्साह बना हुआ है.

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