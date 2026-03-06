नागालैंड के नए राज्यपाल बने नंद किशोर यादव, बिहार विधानसभा चुनाव में BJP ने काटा था टिकट
बिहार बीजेपी के सीनियर नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है. विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था.
Published : March 6, 2026 at 10:41 AM IST
बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के सीनियर नेता नंद किशोर यादव को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है. BJP ने उन्हें नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया है. 5 मार्च को राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति की. नंद किशोर यादव के पास राजनीति का लंबा अनुभव है. वो बिहार सरकार में मंत्री, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था. उनकी जगह पटना साहिब सीट से रत्नेश कुशवाहा को मैदान में उतारा गया था. वो लगातार सात बार विधायक बने थे.
''मुझे केंद्र की सरकार ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है. मैं अपनी जिम्मेदारियां का सही तरीके से निर्वहन करुंगा. देश हित में जो भी जरूरत होगी वैसे फैसले लेने का काम करूंगा. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं.'' - नंद किशोर यादव, BJP नेता
सफल कार्यकाल के लिए अनंत मंगलकामनाएं- सरावगी : बिहार बीजेपी के चीफ संजय सरावगी ने बधाई दते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''नागालैंड के राज्यपाल के रूप में बिहार के वरिष्ठ नेता श्री नंद किशोर यादव जी को नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी नेतृत्व क्षमता और जनसेवा के प्रति समर्पण से नागालैंड राज्य विकास, शांति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा. आपको सफल कार्यकाल के लिए अनंत मंगलकामनाएं.''
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी रहा जुड़ाव : राजधानी पटना में जन्मे नंद किशोर यादव युवावस्था में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रभावित हुए और छात्र जीवन में सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए. इसी दौर में उन्होंने छात्र आंदोलनों और जनसरोकार के मुद्दों पर काम करना शुरू किया. बाद में वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और संगठन के विभिन्न पदों पर काम करते हुए पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए.
वार्ड काउंसलर बने नंदकिशोर यादव : नंदकिशोर यादव 1978 में पटना सिटी क्षेत्र से वार्ड काउंसलर भी बने और फिर 1982 में डिप्टी मेयर बने. बिहार भाजपा के पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र ने नंदकिशोर यादव को भाजपा में लाया और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी. बाद में नंदकिशोर यादव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने.
सात बार विधायक रहे नंदकिशोर यादव : नंद किशोर यादव का सक्रिय चुनावी राजनीति में प्रवेश 1995 में हुआ, जब वे पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए. इसके बाद उन्होंने कई बार इस सीट से जीत दर्ज की और पटना की शहरी राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाई. नंदकिशोर यादव सात बार विधायक रहे और बिहार सरकार में मंत्री भी.
भाजपा-जदयू गठबंधन सरकार के दौरान नंद किशोर यादव ने सड़क निर्माण और पथ निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली. प्रशासनिक अनुभव और संगठनात्मक क्षमता के कारण उन्हें पार्टी का भरोसेमंद नेता माना जाता है और वह मजबूत संगठन कर्ता भी माने जाते थे.
