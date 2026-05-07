कौन हैं नंद किशोर राम? पहली बार विधायक बने, अब सीधे सम्राट कैबिनेट में मिली एंट्री
2025 में भाजपा ने भागीरथी देवी की जगह नंदकिशोर राम को उम्मीदवार बनाया था. जीतने के बाद अब उन्हें मंत्री पद मिला है. पढ़ें खबर
Published : May 7, 2026 at 3:51 PM IST
प.चंपारण: बिहार के प.चंपारण स्थित रामनगर (सुरक्षित) विधानसभा क्षेत्र में खुशी का माहौल है. दरअसल यहां के भाजपा विधायक नंदकिशोर राम को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट में जगह मिलने पर समर्थकों और स्थानीय लोगों को जश्न मनाने का मौका मिल गया है. क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह पूरे रामनगर और चंपारण क्षेत्र के लिए गौरव की बात होगी.
पहली बार विधायक बनकर रचा इतिहास: 53 वर्षीय नंदकिशोर राम ने वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार जीत दर्ज की. उन्होंने रामनगर (एससी) सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सुबोध पासवान को 35,680 वोटों के बड़े अंतर से हराया था. इस जीत के बाद नंदकिशोर चंपारण में भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख दलित चेहरों में से एक बनकर उभरे हैं. उनकी शैक्षिक योग्यता स्नातक है. क्षेत्र में उनकी छवि एक सुलझे हुए शिक्षित नेता के रूप में बनी हुई है.
बसपा से भाजपा तक का राजनीतिक सफर: नंदकिशोर राम का राजनीतिक सफर लंबा और संघर्षपूर्ण रहा है.उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 1994 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से की थी. अपनी नेतृत्व क्षमता के बल पर उन्होंने साल 1998 में बगहा लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा. इसके बाद वे साल 2009 में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) में शामिल हुए और करीब 14 वर्षों तक वहां सक्रिय रहे. साल 2023 में उन्होंने भाजपा का दामन थामा. इसके बाद भाजपा ने वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में भागीरथी देवी की जगह नंदकिशोर राम को उम्मीदवार बनाया.उन्होंने साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा था. जिसमें जीत दर्ज करने के बाद अब उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी मिल गई है.
पुराने साथियों ने दी बधाई: जदयू में उनके साथ लंबे समय तक काम कर चुके नेताओं ने भी अपनी खुशी जाहिर की है. वरिष्ठ नेता राकेश सिंह और दयाशंकर सिंह ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि नंदकिशोर राम हमेशा से जमीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं. उनके मुताबिक नंदकिशोर मृदुभाषी और शिक्षित होने के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कला जानते हैं.
विकास कार्यों को मिलेगी नई गति: स्थानीय लोगों और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नंदकिशोर राम के मंत्री बनने पर चंपारण के विकास को एक नई दिशा मिलेगी. समर्थकों का कहना है कि वे क्षेत्र की समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं. मंत्री बनने के बाद रामनगर विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीदें बढ़ गई हैं. भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनका मंत्री बनना न केवल दलित समाज के लिए बल्कि पूरे जिले के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा.
बधाइयों का लगा तांता: गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद रामनगर में भाजपा समर्थकों ने खुशी जताई. उनके आवास और सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है. चंपारण के विभिन्न हिस्सों से लोग उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं. लोगों का कहना है कि एक साधारण कार्यकर्ता का कैबिनेट तक पहुंचना यह दर्शाता है कि भाजपा में समर्पण और मेहनत का सम्मान होता है.
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