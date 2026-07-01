पंचतत्व में विलीन हुए आईटीबीपी जवान मनोज अटवाल, जम्मू-कश्मीर में ड्यूटी के दौरान हुआ था निधन
आईटीबीपी जवान मनोज अटवाल की उम्र मात्र 28 साल थी. इस वक्त वो जम्मू-कश्मीर में तैनात थे. वहीं ड्यूटी के दौरान उनका निधन हुआ.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 1, 2026 at 1:06 PM IST
खटीमा: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता निवासी आईटीबीपी (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) जवान मनोज चंद्र अटवाल को मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. मनोज चंद्र अटवाल जम्मू-कश्मीर में तैनात थे. उनकी अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी लगी हुई थी, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया. 30 जून को पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है. बड़ी संख्या में लोगों ने नम आंखों से वीर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की.
सोमवार को जैसे ही उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों, जनप्रतिनिधियों, पूर्व सैनिकों और ग्रामीणों ने नम आंखों से वीर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की. गंगापुर खत्ता, ग्राम गिधौर निवासी 28 वर्षीय मनोज चंद्र अटवाल पुत्र कृष्णानंद अटवाल वर्तमान में आईटीबीपी में तैनात थे और जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी निभा रहे थे.
परिजनों के अनुसार ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबियत खराब हो गई, जिससे उनका निधन हो गयाय हृदय गति रुकने से उनका निधन होना बताया जा रहा है. सोमवार देर शाम उनका पार्थिव शरीर नानकमत्ता पहुंचा था. मंगलवार सुबह लोगों ने अपने जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव गंगापुर खत्ता ले जाया गया. यहां आईटीबीपी के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी देकर अपने साथी को अंतिम सम्मान दी.
वीर जवान के छोटे भाई हेम अटवाल ने उन्हें मुखाग्नि दी. अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हुआ. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और "भारत माता की जय" के नारों के बीच नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी अंतिम संस्कार में नायब तहसीलदार नरेंद्र गहतोड़ी, पूर्व विधायक डॉ. प्रेम सिंह राणा, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पूर्व सैनिक तथा क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे. सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर दिवंगत जवान को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.
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