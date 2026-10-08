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अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर यूपी पुलिस ने जताया दुख, DGP राजीव कृष्ण ने दी श्रद्धांजलि

यूपी पुलिस ने याद किया नाना पाटेकर का योगदान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: पद्मश्री से सम्मानित मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने गहरा दुख व्यक्त किया है. यूपी के DGP राजीव कृष्ण और पूरे पुलिस परिवार ने नाना पाटेकर को भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित की. DGP राजीव कृष्ण ने कहा कि नाना पाटेकर का जाना बेहद दुखद है और अपने शानदार अभिनय से उन्होंने भारतीय सिनेमा में एक खास पहचान बनाई थी. उनके निधन से फिल्म, कला और अभिनय जगत को कभी न पूरा होने वाला बड़ा नुकसान हुआ है.

साइबर जागरूकता फिल्म में निभाई थी खास भूमिका: नाना पाटेकर ने यूपी पुलिस की साइबर जागरूकता पर बनी शॉर्ट फिल्म 'Scam Files: Digital Arrest' में मुख्य भूमिका निभाई थी. यह पूरी फिल्म डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली साइबर ठगी की सच्ची घटनाओं पर आधारित बनाई गई थी. 14 अगस्त 2026 को लखनऊ में इस फिल्म के लॉन्च कार्यक्रम में नाना पाटेकर खुद मौजूद रहे थे. इस कार्यक्रम में उन्होंने यूपी पुलिस के साइबर जागरूकता अभियान और राज्य की कानून-व्यवस्था की जमकर तारीफ की थी.