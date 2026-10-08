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मध्य प्रदेश से जुड़ी हैं नाना पाटेकर की यादें, श्रमिक संगठन को भेंट कर दी थी पुरस्कार की राशि

नाना पाटेकर की मध्य प्रदेश से जुड़ी यादें ( IANS )

भोपाल: नाना पाटेकर स्टेज पर आए थे और खचाखच भरा रवीन्द्र भवन का हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था. नाना पाटेकर की फिल्म प्रहार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका था. मध्य प्रदेश वो पहला राज्य था, जहां प्रहार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद नवाजा जा रहा था. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार और उस समय मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम के महाप्रबंधक रहे श्रीराम तिवारी तीस बरस पहले के उस वक्त में लौट जाते हैं.

श्रीराम तिवारी कहते हैं, "मुझे याद है सुंदरलाल पटवा उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. नाना पाटेकर साहब को उस समय 31 हजार रुपए की राशि सम्मानस्वरुप मध्य प्रदेश शासन की ओर से दी गई थी लेकिन उन्होंने उस समय वो राशि आदिवासियों के लिए काम कर रहे श्रमिक संगठनों को भेंट कर दी थी. करीब पैंतीस साल पहले ये मौका आया था कि मध्य प्रदेश से नाना पाटेकर का रिकनेक्ट होता. एक मेगा इवेंट के सबसे अहम किरदार थे नाना, जो समय रहते सफल हो जाता तो नाना से सुनते महादेव की नदी कथा."