मध्य प्रदेश से जुड़ी हैं नाना पाटेकर की यादें, श्रमिक संगठन को भेंट कर दी थी पुरस्कार की राशि
फिल्म प्रहार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर नाना पाटेकर को मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम ने किया था सम्मानित. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 10:31 PM IST
भोपाल: नाना पाटेकर स्टेज पर आए थे और खचाखच भरा रवीन्द्र भवन का हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था. नाना पाटेकर की फिल्म प्रहार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका था. मध्य प्रदेश वो पहला राज्य था, जहां प्रहार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद नवाजा जा रहा था. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार और उस समय मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम के महाप्रबंधक रहे श्रीराम तिवारी तीस बरस पहले के उस वक्त में लौट जाते हैं.
श्रीराम तिवारी कहते हैं, "मुझे याद है सुंदरलाल पटवा उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. नाना पाटेकर साहब को उस समय 31 हजार रुपए की राशि सम्मानस्वरुप मध्य प्रदेश शासन की ओर से दी गई थी लेकिन उन्होंने उस समय वो राशि आदिवासियों के लिए काम कर रहे श्रमिक संगठनों को भेंट कर दी थी. करीब पैंतीस साल पहले ये मौका आया था कि मध्य प्रदेश से नाना पाटेकर का रिकनेक्ट होता. एक मेगा इवेंट के सबसे अहम किरदार थे नाना, जो समय रहते सफल हो जाता तो नाना से सुनते महादेव की नदी कथा."
श्रमिक संगठन को भेंट कर दी थी पुरस्कार की राशि
श्रीराम तिवारी 1991 का वो पूरा दौर रीकॉल करते हैं. कहते हैं, "दोस्ताना तो नहीं कह सकता लेकिन उनसे कई मुलाकातें रहीं, दशकों का रिश्ता कह सकते हैं. 1991 का बरस तो खास था. जब नाना पाटेकर की निर्देशन में तैयार हुई फिल्म प्रहार के लिए नाना पाटेकर को सम्मानित किया गया. भोपाल में फिल्मोत्सव हुआ था. जिसमें ये फिल्म पुरस्कृत की गई. सिनेमा में राष्ट्रवाद की शुरुआत इस फिल्म से कही जा सकती है."
श्रीराम तिवारी कहते हैं, "नाना अपने ढंग के थे ना बेलौस बेखौफ, दो टूक नाना ज्यों की त्यों धर दीनी चंदरिया के अंदाज में जीने वाले. उस समय जो पुरस्कार राशि 31 हजार रुपए नाना पाटेकर को दिए गए, उन्होंने उसे आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे श्रमिक संगठन की मदद के लिए दे दिए थे. उनकी खासियत थी जिससे एक बार मुलाकात हुई, विचार मिल गया फिर उसे नहीं भूलते थे. फिल्म विकास निगम 1995 के आसपास बंद हो गया लेकिन नाना से मेल मुलाकात होती रही."
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'अंदाजा नहीं था कि नाना इतनी जल्दी चले जाएंगे'
संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी कहते हैं, "वो जो एक संबंध संपर्क बना रहा. इतने लंबे अंतराल के बाद अभी बीते वर्ष फिर एक बार नाना पाटेकर से मेरी टीम ने संपर्क किया था. हमारी तैयारी विक्रमोत्सव को लेकर थी. गंगा दशहरे पर हम महादेव नदी कथा करने वाले थे. नदियों को महादेव से बेहतर कोई नहीं जानता और महादेव जिस तरह से फक्कड़ कहे जाते हैं. अगर उल्टी तरफ से देखें तो ऐसे ही नाना भी एक्टर थे.
तय ये हुआ था कि इस नदी कथा में नाना सूत्रधार की भूमिका में होंगे और पात्रों का परिचय करवाएंगे लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सका. नाना की वजह से नहीं लेकिन बजट ओवर हो गया था. अंदाजा नहीं था कि नाना इतनी जल्दी चले जाएंगे. आज यूं महसूस होता है कि कोई स्थाई क्षति हो गई हो हमारे भारत के खजाने में. कोई मूल्यवान चीज चली गई है."