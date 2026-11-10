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आधुनिक सुविधाओं से लैस है 'नमो यमुना क्रूज सेवा', 500 रुपये में 40 मिनट तक कर सकेंगे सैर

यमुना नदी पर नमो क्रूज सेवा की शुरुआत ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में पर्यटन के नए विकल्प विकसित करने की दिशा में यमुना नदी पर 'नमो यमुना क्रूज सेवा' की शुरुआत की गई है. उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार से जगतपुर स्थित शनि मंदिर तक शुरू होने वाली यह सेवा खास तौर पर यमुनापार के लिए महत्वपूर्ण है. इससे दिल्लीवासियों को राजधानी में ही नदी के बीच सफर करने और प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा.

करीब छह किलोमीटर के इस रूट पर क्रूज की यात्रा लगभग 35 से 45 मिनट की होगी. इसमें एक बार में 30 से ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे. क्रूज को इलेक्ट्रिक पावर से संचालित करने की व्यवस्था की गई है. इसका उद्देश्य नदी में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम रखना है.