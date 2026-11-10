आधुनिक सुविधाओं से लैस है 'नमो यमुना क्रूज सेवा', 500 रुपये में 40 मिनट तक कर सकेंगे सैर
दिल्ली में यमुना नदी पर पहली नमो यमुना क्रूज सेवा की शुरुआत हो गई. इसके शुरू होने से दिल्लीवासियों में खुशी की लहर है.
Published : November 10, 2026 at 3:44 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में पर्यटन के नए विकल्प विकसित करने की दिशा में यमुना नदी पर 'नमो यमुना क्रूज सेवा' की शुरुआत की गई है. उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार से जगतपुर स्थित शनि मंदिर तक शुरू होने वाली यह सेवा खास तौर पर यमुनापार के लिए महत्वपूर्ण है. इससे दिल्लीवासियों को राजधानी में ही नदी के बीच सफर करने और प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा.
करीब छह किलोमीटर के इस रूट पर क्रूज की यात्रा लगभग 35 से 45 मिनट की होगी. इसमें एक बार में 30 से ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे. क्रूज को इलेक्ट्रिक पावर से संचालित करने की व्यवस्था की गई है. इसका उद्देश्य नदी में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम रखना है.
आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा क्रूज
यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्रूज में कई आधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं. इसमें एयर कंडीशनिंग, यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट, अनाउंसमेंट सिस्टम और जीरो डिस्चार्ज बायो टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. क्रूज संचालन के लिए प्रतिदिन कम से कम चार ट्रिप की व्यवस्था प्रस्तावित है.
परिवार के साथ घूमने का नया विकल्प
इस परियोजना के तहत सोनिया विहार क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी योजना है. इसके अंतर्गत रेस्टोरेंट, फूड कियोस्क, बच्चों के खेलने का स्थान, पार्क, म्यूजिकल फाउंटेन और वाटर स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं विकसित करने की संभावनाएं हैं. इससे परिवार के साथ समय बिताने के लिए दिल्लीवासियों को एक नया विकल्प मिल सकता है.
यमुनापार के पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
इस परियोजना के शुरू होने से सोनिया विहार, जगतपुर और आसपास के इलाकों को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिलने की उम्मीद है. स्थानीय कारोबार, खानपान और अन्य गतिविधियों को भी इससे बढ़ावा मिल सकता है. लंबे समय से दिल्ली के पर्यटन स्थलों की मुख्यधारा से दूर रहे यमुनापार के लिए यह एक नई शुरुआत हो सकती है.
आज बहुत खुशी का दिन है. इसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे. बीजेपी और रेखा गुप्ता सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं. - स्थानीय नागरिक
मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं और कभी भी दिल्लीवासी होने का एहसास नहीं हुआ. यमुना नदी हमेशा गंदी थी, लेकिन सरकार बदलते ही इसका कायाकल्प हो गया. यह हम सबके लिए खुशी की बात है. - स्थानीय नागरिक
क्रूज सेवा का कैसा रहा अब तक का सफर
18 नवंबर, 2025 को केंद्रीय मंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल व दिल्ली के पर्यटन मंत्री ने सोनिया विहार-जगतपुर परियोजना की प्रगति का जायजा लिया था. उस समय परियोजना की अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपये बताई गई. ये पूरा हिस्सा वजीराबाद बैराज के अपस्ट्रीम में है. सोनिया विहार में 2 फ्लोटिंग जेट्टी तैयार करने का काम शुरू किया गया, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 50 यात्रियों की बताई गई. इसी दौरान अतिरिक्त पार्किंग, टिकटिंग, प्रतीक्षालय और मनोरंजन क्षेत्र जैसी ऑनशोर सुविधाएं विकसित करने की भी योजना बताई गई.
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जनवरी 2026 में मुंबई से दिल्ली पहुंचा क्रूज
13 जनवरी, 2026 को दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने मुंबई में निर्माणाधीन क्रूज का निरीक्षण किया था. उस समय बताया गया था कि इसे 20 जनवरी को मुंबई से दिल्ली भेजा जाएगा. सड़क मार्ग से इसे दिल्ली पहुंचने में करीब 3-4 दिन लगेंगे. यह 40 सीटर क्रूज बताया गया था. इसमें करीब एक घंटे की यात्रा, भोजन और संगीत जैसी सुविधाएं देने की योजना थी. इसके बाद फरवरी की शुरुआत में क्रूज दिल्ली पहुंच गया और उसे सोनिया विहार स्पोर्ट्स क्लब में रखा गया.
क्रूज सेवा की मुख्य खासियतें
- रूट: यह क्रूज सेवा सोनिया विहार से जगतपुर के बीच लगभग 5 से 6 किलोमीटर के रूट पर संचालित की जाती है.
- समय: इस पूरे सफर की अवधि करीब 40 मिनट की होती है.
- किराया: प्रति व्यक्ति टिकट का किराया 500 रुपये रखा गया है.
- इको-फ्रेंडली तकनीक: इस क्रूज में पर्यावरण का ध्यान रखते हुए इलेक्ट्रिक-सोलर हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे प्रदूषण कम होता है.
- सुविधाएं: ये आधुनिक और वातानुकूलित (AC) नावें/क्रूज हैं, जिनमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम जैसी सुविधाएं दी गई हैं.
- क्षमता: प्रत्येक क्रूज वेसल में लगभग 30 से अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता है.
- उद्देश्य: इसे दिल्ली में रिवरफ्रंट और इनलैंड वॉटरवेज के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है.
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