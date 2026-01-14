ETV Bharat / state

वाराणसी में 'नमो शक्ति रथ' का शुभारंभ; ब्रेस्ट कैंसर की होगी स्क्रीनिंग, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाई जाएंगी

मंडलायुक्त सभागार में बुधवार को 20 'नमो शक्ति रथ' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया.

वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में ‘नमो शक्ति रथ’ का शुभारंभ किया गया. यह पहल प्रधानमंत्री के 'स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार' विजन से प्रेरित है. बुधवार को 20 नमो शक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है.

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया. (Photo credit: Varanasi District Administration)

महिलाओं में स्तन कैंसर की समय पर पहचान और निवारक देखभाल के उद्देश्य से नमो शक्ति रथ का शुभारंभ बुधवार को मंडलायुक्त सभागार से किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया. कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद व आईटीवी के फाउंडर डॉ. कार्तिकेय शर्मा, मंडलायुक्त एस. राजलिंगम, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश प्रसाद उपस्थित थे.

मंडलायुक्त सभागार में जानकारी देते अधिकारी. (Photo credit: Varanasi District Administration)

'नमो शक्ति रथ का संचालन एक ऐतिहासिक पहल' : राज्यसभा सांसद डॉ. कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से वाराणसी में महिलाओं में स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग का कार्य प्रारंभ किया गया है. अत्याधुनिक तकनीक से लैस नमो शक्ति रथ का संचालन एक ऐतिहासिक पहल है. विकसित भारत की संकल्पना स्वस्थ परिवार से ही संभव है एवं स्वास्थ्य परिवार बिना स्वस्थ महिला के संभव नहीं है. वर्तमान में लगभग 9 लाख लोगों की मृत्यु कैंसर से होती है, जिसमें से अत्यधिक मात्रा स्तन कैंसर के रोगियों की है, इसलिए 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिये स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग अत्यंत आवश्यक है.

मंडलायुक्त सभागार में मौजूद अधिकारी. (Photo credit: Varanasi District Administration)


'नौ ग्रामीण क्षेत्रों में और 11 शहरी क्षेत्रों में चलाई जाएंगी' : उन्होंने बताया कि वाराणसी के लिए 20 नमो शक्ति रथ (वैन) उपलब्ध कराई गई है, जिनमें से नौ वैन ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 11 वैन शहरी क्षेत्रों में चलाई जाएंगी. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं तक सीधी पहुंच बनाकर उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी. आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से महिलाओं को पूर्व सूचना देकर जांच के लिए प्रेरित किया जाएगा. इसका उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना है. नमो शक्ति रथ इसी दिशा में एक ठोस प्रयास है, जिससे महिलाओं को सम्मान, गरिमा और समान अवसर के साथ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें.

वाराणसी में ‘नमो शक्ति रथ’ का शुभारंभ (Photo credit: Varanasi District Administration)

मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने कहा कि आधी जनसंख्या महिलाओं की है. वर्तमान में जीवन जीने के ढंग में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण कैंसर जैसी बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं. नमो शक्ति रथ में स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए ऐसी तकनीक से लैस मशीन लगाई गई है, जो बिना किसी दर्द या संपर्क के शरीर में होने वाले शुरुआती वैस्कुलर बदलावों की पहचान करने में सक्षम है. उन्होंने अपील की है कि अपने-अपने घरों की महिलाओं के साथ-साथ लोगों को अधिक मात्रा में लाकर इस बीमारी की जानकारी के लिए स्क्रीनिंग कराएं. जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि, नमो शक्ति रथ निर्धारित तिथियों में ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम सभाओं में एवं नगरीय क्षेत्र के वार्डों में जाएंगी.

