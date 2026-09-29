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पंचकूला में नमो क्रिकेट लीग का ग्रैंड फिनाले: खिताब के लिए लड़ेंगी 32 टीमें, सीएम ने खिलाड़ियों को दिलाई नशामुक्त भारत की शपथ

Namo Cricket League Grand Finale in Panchkula ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को पंचकूला के सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवीलाल खेल परिसर के क्रिकेट ग्राउंड में नमो क्रिकेट लीग-2026 के ग्रैंड फिनाले का शुभारंभ किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं की प्रेरणा के स्रोत अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया. इस लीग में ग्रैंड फिनाले के दौरान 4 अक्टूबर तक मुख्य मुकाबले खेले जाएंगे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी भी उपस्थित रहे. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पंचकूला से ही नमो क्रिकेट लीग-2026 की ट्रॉफी का अनावरण किया था.

पंचकूला में नमो क्रिकेट लीग-2026: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के मकसद से आयोजित नमो क्रिकेट लीग में पांच राज्यों की 32 से अधिक टीमों ने भाग लिया है. यह लीग आगामी 4 अक्तूबर तक चलेगी. मुख्यमंत्री ने इस आयोजन के लिए सुदेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट, सहयोगी संस्थाओं, आयोजन समिति, प्रशिक्षकों, स्वयंसेवकों और प्रत्येक सहभागी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा की इस लीग का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और उनके सेवा-संकल्प से जुड़ा है. पंचकूला में नमो क्रिकेट लीग का ग्रैंड फिनाले (ETV Bharat) खेलों में हरियाणा का दबदबा: मुख्यमंत्री ने कहा कि "हरियाणा की मिट्टी में खेल और खिलाड़ी दोनों रचे-बसे हुए हैं. ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल या अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, हरियाणा के खिलाड़ियों ने सिद्ध किया है कि छोटा प्रदेश होते हुए भी हरियाणा का हौसला बहुत बड़ा है. यही हौसला हाल ही में ग्लासगो में हुए 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स में देखने को मिला, जहां भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया. इनमें से हरियाणा के खिलाड़ियों ने 11 पदक जीते हैं, जिनमें 7 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं."