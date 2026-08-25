रक्षाबंधन पर हर आठ मिनट में मिलेगी नमो भारत, 27-28 अगस्त को लगाएगी 47 एक्सट्रा ट्रिप्स
नमो भारत ट्रेन दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम स्टेशन तक चलाई जाती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 9:48 PM IST
मेरठ : रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर NCRTC ने दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा ऐलान किया है. दो दिन नमो भारत ट्रेन के एक्स्ट्रा ट्रिप्स चलाई जाएगी. 27 और 28 अगस्त को नमो भारत ट्रेन की 47 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स चलाई जाएंगी. इससे बढ़ते भीड़ को आसानी से संभाला जा सकेगा.
NCRTC के सीपीआरओ पुनीत वश ने बताया, 27 और 28 अगस्त को दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर एक दिन में 47 अतिरिक्त नमो भारत ट्रेन ट्रिप्स बढ़ाएगी. ये अतिरिक्त ट्रिप्स त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.
उन्होंने बताया कि इन अतिरिक्त ट्रिप्स के साथ, दोनों दिन नमो भारत ट्रेनें हर 8 मिनट में उपलब्ध रहने वाली हैं. इन्हें पूरे नमो भारत कॉरिडोर, यानी सराय काले खां से मोदीपुरम स्टेशन के बीच संचालन होगा. रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही महिलाओं को इन अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स से विशेषकर लाभ होगा.
28 अगस्त को शुक्रवार होने के कारण कई लोगों को लंबे वीकेंड का आनंद लेने का भी अच्छा मौका मिलेगा. अक्सर, ऐसे त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने परिवारों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए यात्रा करते हैं, जिससे सड़कों पर जाम की स्थिति कई बार हो जाती है.
ऐसे में नमो भारत जैसी आरामदायक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली उन्हें एक आरामदायक यात्रा विकल्प देकर उनकी यात्रा को सुगम बनाएगी. इतना ही नहीं प्लानिंग ये भी है कि त्योहार के दौरान यात्रियों की मांग को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर एनसीआरटीसी द्वारा ट्रेन की फ्रीक्वेंसी और भी बढ़ाई जा सकती है.
यह भी पढ़ें : चीनी की बढ़ती कीमतों पर गन्ना मंत्री बोले- यूपी में 180 लाख मीट्रिक टन चीनी मौजूद, गन्ना मूल्य वृद्धि से जुड़ा प्रस्ताव लाएगी सरकार