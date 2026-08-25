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रक्षाबंधन पर हर आठ मिनट में मिलेगी नमो भारत, 27-28 अगस्त को लगाएगी 47 एक्सट्रा ट्रिप्स

मेरठ : रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर NCRTC ने दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा ऐलान किया है. दो दिन नमो भारत ट्रेन के एक्स्ट्रा ट्रिप्स चलाई जाएगी. 27 और 28 अगस्त को नमो भारत ट्रेन की 47 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स चलाई जाएंगी. इससे बढ़ते भीड़ को आसानी से संभाला जा सकेगा.

NCRTC के सीपीआरओ पुनीत वश ने बताया, 27 और 28 अगस्त को दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर एक दिन में 47 अतिरिक्त नमो भारत ट्रेन ट्रिप्स बढ़ाएगी. ये अतिरिक्त ट्रिप्स त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.

उन्होंने बताया कि इन अतिरिक्त ट्रिप्स के साथ, दोनों दिन नमो भारत ट्रेनें हर 8 मिनट में उपलब्ध रहने वाली हैं. इन्हें पूरे नमो भारत कॉरिडोर, यानी सराय काले खां से मोदीपुरम स्टेशन के बीच संचालन होगा. रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही महिलाओं को इन अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स से विशेषकर लाभ होगा.