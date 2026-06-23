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मेरठ में आधे घंटे ट्रैक पर फंसी नमो भारत ट्रैक; सिग्नल फॉल्ट बना कारण, यात्री रहे परेशान

तकनीकी दल ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए करीब 25-30 मिनट के भीतर फॉल्ट को पूरी तरह ठीक कर लिया.

मेरठ में आधे घंटे ट्रैक पर फंसी नमो भारत ट्रैक.
मेरठ में आधे घंटे ट्रैक पर फंसी नमो भारत ट्रैक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 6:57 AM IST

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मेरठ: नमो भारत (RRTS) ट्रेन में आई तकनीकी खामी की वजह से आधे घंटे तक ट्रेन ट्रैक पर फंसी रही. इससे सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. सोमवार को बेगमपुल स्टेशन से रवाना हुई ट्रेन अचानक सिग्नल फॉल्ट के कारण बीच ट्रैक पर ही खड़ी हो गई थी.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने बताया कि सोमवार को बेगमपुल और शताब्दी नगर सेक्शन के बीच अचानक ऑटोमैटिक ट्रेन सिग्नलिंग सिस्टम में कुछ तकनीकी समस्या (सिग्नल फॉल्ट) आ गया था.

यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए एहतियातन ट्रेन को ट्रैक पर ही रोका गया. हमारे तकनीकी दल ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए करीब 25-30 मिनट के भीतर फॉल्ट को पूरी तरह ठीक कर लिया और परिचालन दोबारा सामान्य कर दिया गया.

​यात्रियों ने बताया कि बेगमपुल स्टेशन से ट्रेन अपने तय समय पर चली थी. कुछ ही दूरी तय करने के बाद ट्रैक पर अचानक ब्रेक लग गए. ट्रेन लगभग 30 मिनट तक बीच ट्रैक पर ही खड़ी रही. प्रीमियम कोच में सफर कर रहे यात्रियों ने जब रुकावट की वजह पूछी तो बताया गया कि सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ी है.

​सड़क जाम से बचने के लिए कार छोड़कर नमो भारत का विकल्प चुनने वाले यात्री निशांत ने कहा कि सरकार सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की बात कहती है. इसी वजह से मैंने अपनी निजी कार छोड़कर नमो भारत से सफर करना शुरू किया था, लेकिन इस तरह की अव्यवस्था से भरोसा डगमगा जाता है.

15 मिनट का सफर 40 मिनट में पूरा: देरी के चलते ट्रेनों के शेड्यूल में अंतर आ गया, जिससे स्टेशन और कोच में भीड़ जमा हो गई. ​प्रीमियम कोच में भी पैर रखने की जगह नहीं बची. बेगमपुल से चली ट्रेन शताब्दी नगर स्टेशन पहुंच पाई.

गुरुग्राम में नौकरी करने वाले एक यात्री ने बताया कि वह समय से पहले घर से निकल गए थे, ताकि समय पर दफ्तर पहुंच सकें. तकनीकी गड़बड़ी के कारण वह अपने गंतव्य पर सामान्य समय से करीब डेढ़ घंटा देरी से पहुंचे.

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