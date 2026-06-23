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मेरठ में आधे घंटे ट्रैक पर फंसी नमो भारत ट्रैक; सिग्नल फॉल्ट बना कारण, यात्री रहे परेशान

मेरठ में आधे घंटे ट्रैक पर फंसी नमो भारत ट्रैक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: नमो भारत (RRTS) ट्रेन में आई तकनीकी खामी की वजह से आधे घंटे तक ट्रेन ट्रैक पर फंसी रही. इससे सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. सोमवार को बेगमपुल स्टेशन से रवाना हुई ट्रेन अचानक सिग्नल फॉल्ट के कारण बीच ट्रैक पर ही खड़ी हो गई थी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने बताया कि सोमवार को बेगमपुल और शताब्दी नगर सेक्शन के बीच अचानक ऑटोमैटिक ट्रेन सिग्नलिंग सिस्टम में कुछ तकनीकी समस्या (सिग्नल फॉल्ट) आ गया था. यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए एहतियातन ट्रेन को ट्रैक पर ही रोका गया. हमारे तकनीकी दल ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए करीब 25-30 मिनट के भीतर फॉल्ट को पूरी तरह ठीक कर लिया और परिचालन दोबारा सामान्य कर दिया गया. ​यात्रियों ने बताया कि बेगमपुल स्टेशन से ट्रेन अपने तय समय पर चली थी. कुछ ही दूरी तय करने के बाद ट्रैक पर अचानक ब्रेक लग गए. ट्रेन लगभग 30 मिनट तक बीच ट्रैक पर ही खड़ी रही. प्रीमियम कोच में सफर कर रहे यात्रियों ने जब रुकावट की वजह पूछी तो बताया गया कि सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ी है.