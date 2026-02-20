ETV Bharat / state

रफ्तार का नया अध्याय: सराय काले खां से बेगमपुल तक नमो भारत का हुआ सफल ट्रायल, 22 फरवरी को PM करेंगे उद्घाटन

मेरठ: ​दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरियां अब मिनटों में सिमटने वाली हैं. क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चरण का मीडिया ट्रायल रन सफलतापूर्वक शुक्रवार को संपन्न हुआ. 160 किमी प्रति घंटा की तूफानी रफ्तार से दौड़ने वाली नमो भारत ने सराय काले खां से मेरठ के बेगमपुल तक का सफर तय कर अपनी तैयारियों का लोहा मनवाया.



इस कॉरिडोर के शुरू होने से 82 किलोमीटर का सफर महज 55 मिनट में पूरा होगा. एनसीआरटीसी (NCRTC) के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि यह देश की पहली ऐसी ट्रेन होगी जो इतनी उच्च गति पर संचालित होगी. इससे न केवल सड़कों पर लगने वाले भीषण जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि मेरठ की 'खेल नगरी' और एशिया प्रसिद्ध 'ज्वेलरी मार्केट' के व्यापार को भी नई ऊंचाई मिलेंगी. अब मेरठ वासियों के लिए दिल्ली दूर नहीं है, जिससे व्यापारिक लेनदेन और आवाजाही में क्रांतिकारी बदलाव आएगा.



​ट्रायल के दौरान RRTS के अधिकारी पुनीत वत्स ने सराय काले खां मेगा ट्रांसपोर्ट हब की विशेषताओं पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि नमो भारत स्टेशन के पास ही रेलवे स्टेशन और बस अड्डा मौजूद है. यात्रियों को ट्रेन से उतरते ही दिल्ली मेट्रो, बस टर्मिनल और भारतीय रेलवे की सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे उनका समय और मेहनत दोनों बचेगा. मीडिया ट्रायल पीएम की रैली से पहले इसलिए कराया गया, ताकि जनता तक नमो भारत की विशेषताएं पहुंच सके.



​नमो भारत के साथ-साथ मेरठ वासियों को मेरठ मेट्रो की सौगात भी मिलने जा रही है. 23 किमी लंबे इस लोकल नेटवर्क में 13 स्टेशन होंगे, जो शहर के अंदरूनी इलाकों जैसे बेगमपुल, शास्त्री नगर और मोदीपुरम को जोड़ेंगे. सबसे खास बात यह है कि मेरठ मेट्रो और नमो भारत एक ही बुनियादी ढांचे का उपयोग करेंगी.



नमो भारत की कुल लंबाई 82 किलोमीटर (सराय काले खां से मोदीपुरम) तक है, इसकी रफ्तार की अगर बात की जाए तो इसकी अधिकतम रफ्तार 160 किमी प्रति घंटा होगी, जिससे यात्रा में कम समय लगेगा. यात्रा समय लगभग 55-57 मिनट में पूरी हो जाएगी. नमो भारत के प्रमुख स्टेशन सराय काले खां, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मेरठ साउथ, बेगमपुल होंगे. इन स्टेशनों पर ही नमो भारत की सुविधा ली जा सकती है.

देश की पहली स्पीड वाली ट्रेन का शुभारंभ देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी, 2026 को करने के लिए मेरठ क्रांति धरा पहुंच रहे हैं. 22 फरवरी से आम जनता के लिए इस पूरे रूट के खुलने के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी का एक नया स्वर्णिम युग शुरू हो जाएगा.