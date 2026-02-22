आम जनता के लिए शाम 6 बजे से नमो भारत सेवाएं शुरू, सराय काले खान से मोदीपुरम तक 52 मिनट में सफर
आज नमो भारत के संपूर्ण कॉरिडोर का उद्घाटन. शाम 6 बजे से जनता के लिए खुला,अब 55 किलोमीटर का कॉरिडोर 82 किलोमीटर में हुआ तब्दील
Published : February 22, 2026 at 5:33 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद : रविवार शाम 6:00 बजे से नमो भारत के संपूर्ण कॉरिडोर पर सेवाएं आम जनता के लिए शुरू होने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नमो भारत के संपूर्ण कॉरिडोर का उद्घाटन किया है. फिलहाल 55 किलोमीटर के कॉरिडोर पर नमो भारत का संचालन हो रहा था लेकिन शाम 6:00 बजे से नमो भारत 82 किलोमीटर के संपूर्ण कॉरिडोर पर फर्राटा भरेगी. यानी कि आज शाम 6:00 से अब आम लोग दिल्ली के सराय काले खा नमो भारत स्टेशन से मेरठ के मोदीपुरम तक सीधी यात्रा कर सकेंगे. एनसीआरटीसी के प्रवक्ता पुनीत वत्स ने आज शाम 6:00 बजे से संपूर्ण कॉरिडोर पर नमो भारत की सेवाएं शुरू होने की जानकारी दी.
मेरठ के मोदीपुरम तक स्टैंडर्ड कोच में 210 रुपए किराया
एनसीआरटीसी से मिली जानकारी के मुताबिक नमो भारत के स्टैंडर्ड कोच में सराय काले खान से मेरठ के मोदीपुरम तक स्टैंडर्ड कोच में 210 रुपए किराया लगेगा जबकि प्रीमियम कोच में 20 प्रतिशत अतिरिक्त किराया देना होगा. नमो भारत का न्यूनतम किराया ₹20 है जबकि अधिकतम किराया ₹210 है. नमो भारत में यात्रा करने के लिए यात्री नमो भारत कनेक्ट एप, स्टेशन पर मौजूद टिकट पेंडिंग मशीन, एनसीएससी स्मार्ट कार्ड और अपि आदि के माध्यम से टिकट खरीद सकते हैं.
सुबह 6:00 से रात्रि 10:00 तक नमो भारत की रहेगी सेवाएं
सुबह 6:00 से रात्रि 10:00 तक नमो भारत की सेवाएं सराय काले खान स्टेशन से मोदीपुरम स्टेशन के बीच उपलब्ध रहेगी. प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर नमो भारत ट्रेन उपलब्ध होगी. संपूर्ण कॉरिडोर पर नमो भारत का संचालन शुरू होने से दिल्ली से मेरठ का सफर सिर्फ 52 मिनट में पूरा होगा. माना जा रहा है की संपूर्ण कॉरिडोर पर नमो भारत की सेवाएं शुरू होने से दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ में ट्रैफिक का दबाव भी काफी कम होने की संभावना है.
नमो भारत और मेट्रो सेवा का शिलान्यास और लोकार्पण दोनों पीएम ने किया
पीएम मोदी ने कहा नमो भारत या मेट्रो सेवा दोनों का शिलान्यास करने का अवसर मिला था. आज मुझे ही इनके लोकार्पण का मौका मिला है. थोड़ी देर पहले मैंने मेरठ मेट्रो में सफर किया. इस दौरान छात्रों और यात्रियों से बातचीत हुई. सभी का कहना था कि इतने शानदार काम की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी. सबके सब पुराने दिनों को याद कर रहे थे.
नमो भारत रैपिड रेल नारी शक्ति के सामार्थ्य का प्रतीक
बहनों ने बताया कि कुछ साल पहले काम होते ही नहीं थे. यहां डर और भय का माहौल होता था. एक तरफ कानून व्यवस्था भी सुधरी है, दूसरी तरफ लोगों को सुविधापूर्ण और सुरक्षित यात्रा का भी माध्यम मिला है. साथियों मुझे खुशी है कि नमो भारत रैपिड रेल नारी शक्ति के सामार्थ्य का प्रतीक बनी है. ट्रेन आपरेटर समेत ज्यादा काम में हमारी बेटियां ही नेतृत्व कर रहीं हैं. यूपी और दिल्ली वालों को देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा और मेरठ मेट्रो के लिए बधाई देता हूं.
मेरठ की इस धरती से मेरा एक खास नाता -पीएम
पीएम ने कहा कि मेरठ की इस धरती से मेरा एक खास नाता रहा है. 2014 के चुनाव, 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव में मेरठ से ही मेरी चुनावी सभाओं की शुरुआत हुई. मेरठ के किसानों, उद्यमियों, श्रमिकों और कारीगरों-दुकानदारों ने मुझे हमेशा समर्थन दिया है. मैंने तब भी कांग्रेस सपा और बसपा को कहा था कि अपनी जहरीली राजनीति छोड़िए. आइए विकास के मुद्दे पर मुकाबला करके देखते हैं. इन दलों ने अपनी जहरीली राजनीति नहीं बदली. भाजपा ने विकास और नीति-रीति को सर्वोपरि रखा. देश का विकास सर्वोपरि रखा. इसका एक उदाहरण हमारी मेरठ मेट्रो भी है.
