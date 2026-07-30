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20 मिनट में पूरी होगी फरीदाबाद से गुरुग्राम की दूरी, नमो भारत कॉरिडोर के तहत 18 स्टेशन किए जाएंगे विकसित

Namo Bharat RRTS Corridor ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच आने-जाने वाले लोगों के लिए आने वाले वर्षों में परिवहन की तस्वीर बदल सकती है. इन चारों शहरों को तेज रफ्तार रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए नमो भारत RRTS कॉरिडोर की योजना पर काम आगे बढ़ रहा है. करीब 64 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित कॉरिडोर की फाइनल अलाइनमेंट को हरियाणा सरकार की मंजूरी मिल चुकी है. इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 15 हजार 746 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. परियोजना पूरी होने के बाद NCR के इन प्रमुख शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगी 64 किलोमीटर होगी लंबाई: गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा-ग्रेटर नोएडा कॉरिडोर को NCR की परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण परियोजना के तौर पर देखा जा रहा है. प्रस्तावित रूट का बड़ा हिस्सा हरियाणा में आएगा, जबकि इसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में होगा. कुल लंबाई करीब 64 किलोमीटर बताई जा रही है, जिसमें लगभग 52 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में होगा. इस नेटवर्क में RRTS के साथ मेट्रो कनेक्टिविटी को जोड़ने की योजना है. यानी यात्रियों को लंबी दूरी के तेज सफर के साथ-साथ शहर के अंदर आने-जाने के लिए स्थानीय मेट्रो नेटवर्क का भी फायदा मिल सकेगा, इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चर्चा इसकी यात्रा की रफ्तार को लेकर है. अभी फरीदाबाद से गुरुग्राम या नोएडा पहुंचने के लिए सड़क मार्ग पर ट्रैफिक के कारण काफी समय लग जाता है. खासकर पीक आवर्स में सफर और लंबा हो जाता है. 20 मिनट में पूरी होगी गुरुग्राम से फरीदाबाद की दूरी: प्रस्तावित RRTS सेवा शुरू होने के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच यात्रा लगभग 20 मिनट में पूरी करने का लक्ष्य बताया जा रहा है. वहीं गुरुग्राम से नोएडा की दूरी करीब 40 मिनट में तय करने की योजना है. हालांकि वास्तविक यात्रा समय कॉरिडोर के संचालन, स्टेशनों और अंतिम टाइमटेबल के बाद ही स्पष्ट होगा. कॉरिडोर में करीब 18 स्टेशन विकसित किए जाने की बात सामने आई है. इन स्टेशनों का मकसद केवल चार बड़े शहरों को जोड़ना नहीं होगा, बल्कि आसपास के इलाकों को भी तेज परिवहन व्यवस्था से जोड़ना होगा. यात्री RRTS के जरिए दूसरे शहर तक कम समय में पहुंच सकेंगे, जबकि इंटरचेंज के माध्यम से स्थानीय मेट्रो नेटवर्क का इस्तेमाल कर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे. इस तरह लंबी दूरी और स्थानीय परिवहन के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश की जाएगी.