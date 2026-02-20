ETV Bharat / state

अब 52 मिनट में सराय काले खान से मोदीपुरम पहुंचेगी नमो भारत, पीएम मोदी इस दिन करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संपूर्ण कॉरिडोर का उद्घाटन होने के पश्चात नमो भारत संपूर्ण कॉरिडोर पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फर्राटा भरेगी. हालांकि, एनसीआरटीसी के मुताबिक नमो भारत की एवरेज स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. नमो भारत का कुल 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है जबकि 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है.

नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा औपचारिक उद्घाटन से पहले मीडिया के लिए सराय काले खां से मोदीपुरम तक नमो भारत में सफर करने के लिए विशेष ट्रेन उपलब्ध कराई गई थी. नमो भारत सराय काले खान से दोपहर ठीक 12:00 बजे रवाना हुई जो की 12: 39 पर मोदीपुरम पहुंची. यानी कि बिना किसी ठहराव के नमो भारत में 39 मिनट में 82 किलोमीटर की दूरी को पूर्ण किया. हालांकि, इस बीच नमो भारत का कहीं पर ठहराव नहीं हुआ. सराय काले खां से मोदीपुरम के बीच कुल 12 आरआरटीएस स्टेशन है. सराय काले खान से मोदीपुरम के बीच संपूर्ण कॉरिडोर का सफर तय करने में नमो भारत को कुल 52 मिनट का वक्त लगेगा.

नई दिल्ली: देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत अब पूरे कॉरिडोर पर संचालन के लिए तैयार है. 22 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत के संपूर्ण कॉरिडोर पर संचालन को हरी झंडी दिखाएंगे. फिलहाल नमो भारत का संचालन मेरठ साउथ से न्यू अशोक नगर के बीच हो रहा था, लेकिन उद्घाटन के बाद नमो भारत सराय काले खान से मोदीपुरम तक फर्राटा भरेगी. 82 किलोमीटर के संपूर्ण कॉरिडोर पर नमो भारत का संचालन शुरू होने के बाद दिल्ली से मेरठ के बीच यात्रा करने वाले लोगों का काफी समय बचेगा.

माना जा रहा है की संपूर्ण कॉरिडोर पर संचालन शुरू होने के बाद नमो भारत में यात्रियों की संख्या में भी रिकॉर्ड इजाफा होने की उम्मीद है. एनसीईआरटीसी अधिकारियों का कहना है कि संपूर्ण कॉरिडोर पर संचालन शुरू होने के बाद नमो भारत की फ्रीक्वेंसी में इजाफा किया जाएगा. संपूर्ण कॉरिडोर पर संचालन शुरू होने के बाद यात्रियों के आवागमन के पैटर्न को समझा जाएगा और उसी के अनुसार नमो भारत ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी को निर्धारित करने का काम किया जाएगा.

नमो भारत कॉरिडोर के सबसे बड़े स्टेशनों में से एक सराय काले खान स्टेशन परिवहन का एक प्रमुख केंद्र बनेगा क्योंकि नमो भारत स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और आईएसबीटी की कनेक्टिविटी होगी. सराय काले खान स्टेशन पर यात्रियों का काफी दबाव रहेगा ऐसे में स्टेशन के कॉन्कर्स लेवल से प्लेटफार्म लेवल तक जाने के लिए 12 एस्केलेटर और चार लिफ्ट लगाई गई हैं. स्टेशन पर पांच प्रवेश और निकास द्वार बनाए गए हैं.

दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक दबाव

संपूर्ण कॉरिडोर पर नमो भारत का संचालन शुरू होने के बाद दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक दबाव कम होने की संभावना जताई जा रही है. माना जा रहा है कि नमो भारत का संचालन शुरू होने के बाद मेरठ से दिल्ली के बीच सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम हो सकता है क्योंकि बेहतर सुविधा उपलब्ध होने के चलते अब लोग नमो भारत में सफर करना पसंद करेंगे क्योंकि नमो भारत में सफर करने से न सिर्फ पैसे की बचत होगी बल्कि समय भी बचेगा.

8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का शिलान्यास किया था. शिलान्यास के बाद 20 अक्टूबर 2023 को नमो भारत के पहले सेक्शन साहिबाबाद से दुहाई के बीच संचालन शुरू हुआ. 6 मार्च 2024 को अतिरिक्त 17 किलोमीटर के क्षेत्र मोदीनगर नॉर्थ तक संचालन शुरू किया गया. 5 जनवरी 2025 को साहिबाबाद से अशोकनगर के बीच संचालन शुरू हुआ. प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद अब 22 फरवरी से न्यू अशोक नगर से सराय काले खान और मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच कल 26 किलोमीटर के क्षेत्र पर संचालन शुरू होगा.

