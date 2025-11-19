ETV Bharat / state

गाजियाबाद: शहर के बीचों-बीच मिलेगा हवाई अड्डे जैसा आराम, नमो भारत स्टेशन पर लगेंगे ट्रैवलेटर, जाम से मिलेगी मुक्ति!

नई दिल्ली/गाजियाबाद: एयरपोर्ट पर लोगों को ट्रैवलेटर के होने से काफी सहूलियत होती है. लंबी दूरी कुछ ही सेकंड में पूरी हो जाती है. लोगों को ज्यादा थकान भी नहीं होती. कुछ ऐसी ही अनुभव अब गाजियाबाद में भी मिलने जा रहा है. गाजियाबाद के नमो भारत स्टेशन को दिल्ली मेट्रो के शहीद स्थल न्यू बस अड्डा स्टेशन से जोड़ने के लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है. यह फुट ओवर ब्रिज लगभग 300 मीटर लंबा और 6.5 मीटर चौड़ा है. जो दोनों स्टेशनों के बीच एक सीधी और सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करेगा. फुट ओवर ब्रिज पर एयरपोर्ट स्टाइल ट्रैवलेटर लगाएं जाएंगे. शहर के बीचो-बीच यह हाईटेक सुविधा यात्रियों को आधुनिक और आरामदायक यात्रा का एहसास देगी जो कि अब तक सिर्फ हवाई अड्डों तक सीमित थी.

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स के मुताबिक, एनसीआरटीसी नमो भारत और सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्टेशनों पर फुट-ओवर ब्रिज का निर्माण कर रहा है. गाज़ियाबाद नमो भारत स्टेशन इन्हीं स्टेशनों में से एक है. यात्रियों को सुगम और आरामदायक अनुभव प्रदान करने के लिए इस फुट ओवर ब्रिज पर 14 ट्रैवेलेटर (7 नमो भारत स्टेशन से मेट्रो की तरफ और 7 मेट्रो से नमो भारत स्टेशन की तरफ) का प्रावधान दिया गया है, जिसकी हाल ही में निविदा आमंत्रित की गई है.

नमो भारत से मेट्रो तक एयरपोर्ट स्टाइल कनेक्टिविटी: पुनीत वत्स ने आगे बताया, फुट ओवर ब्रिज नमो भारत स्टेशन के ग्रांउड फ्लोर से एक लेवल ऊपर से शुरू होकर मेट्रो स्टेशन के कॉन्कोर्स लेवल तक जाएगा. इस फुट ओवर ब्रिज का सिविल निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा फिनिशिंग कार्य वर्तमान में प्रगति पर है. आगे, इस पर ट्रैवलेटर लगाए जाएंगे और फिर पीईबी यानी छत निर्माण का कार्य किया जाएगा.