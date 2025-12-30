दिल्ली से मेरठ के बीच संपूर्ण कॉरिडोर पर परिचालन के लिए तैयार नमो भारत
नमो भारत दिल्ली के न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ के बीच संचालित हो रही है.
Published : December 30, 2025 at 8:40 PM IST
नई दिल्ली: देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत दिल्ली से मेरठ के बीच पूर्ण कॉरिडोर पर परिचालन को तैयार है. फिलहाल, 55 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर नमो भारत का संचालन हो रहा है. नमो भारत दिल्ली के न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ के बीच संचालित हो रही है. न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ के बीच कुल 11 स्टेशन है. सराय काले खान से मेरठ के मोदीपुरम के बीच नमो भारत का कुल 82 किलोमीटर लंबा गलियारा है. इस कॉरिडोर पर कुल 15 स्टेशन है. न्यू अशोक नगर से सराय काले खान और मेरठ साउथ से मोदीनगर के बीच अभी संचालन शुरू होना बाकी है.
मिली जानकारी के मुताबिक न्यू अशोक नगर से सराय काले खान और मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच सभी प्रकार के कार्य पूर्ण हो चुके हैं. दोनों तरफ के स्टेशन बनकर तैयार हैं. NCRTC की तरफ से सभी प्रकार का कार्य पूर्ण किया जा चुका है. बताया जा रहा है कि संचालन के लिए हरी झंडी मिलने का इंतजार है. वहीं, नमो भारत के संपूर्ण कॉरिडोर पर परिचालन शुरू हो सकता है. संभावना जताई जा रही है कि नए साल की पहली तिमाही में नमो भारत का पूरे कॉरिडोर पर संचालन शुरू हो सकता है.
NCRTC से मिली जानकारी के मुताबिक न्यू अशोक नगर से सराय काले खान और मेरठ साउथ से मोदीनगर के बीच ट्रायल रन भी सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है. 82 किलोमीटर लंबे नमो भारत कॉरिडोर पर नमो भारत को सामान्य परिचालन की तरह भी चला कर देखा जा चुका है. एनसीआरटीसी के सीपीआरओ पुनीत वत्स के मुताबिक, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है. पूरे कॉरिडोर पर नमो भारत परिचालन के लिए तैयार है. उम्मीद है बहुत जल्द पूरा कॉरिडोर जनता के लिए उपलब्ध होगा.
मिली जानकारी के मुताबिक, संचालन शुरू होने के सिर्फ दो वर्ष में तकरीबन दो करोड़ से अधिक कम्यूटर ट्रिप का आंकड़ा नवभारत ने पर किया है. नमो भारत में प्रतिमाह 15 लाख से अधिक यात्री यात्रा कर रहे हैं. माना जा रहा है की सराय काले खां से मोदीपुरम तक नमो भारत का संचालन शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या दोगुना होने की संभावना है. प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर नमो भारत ट्रेन उपलब्ध है. हालांकि, यात्रियों की संख्या कम होने पर इस अंतराल को घटकर 10 मिनट भी किया जाता है. कावड़ यात्रा के दौरान मेरठ रोड पर वाहनों का संचालन बंद रहता है ऐसे में इस दौरान नमो भारत प्रत्येक 10 मिनट में उपलब्ध होती है.
