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NAMO BHARAT ने पार किया 3 करोड़ यात्राओं का आंकड़ा, NCR में बना तेज और भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट विकल्प

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के संपूर्ण खंड के परिचालित होने के कुछ ही महीनों के भीतर इसने 3 करोड़ कम्यूटर ट्रिप्स का आंकड़ा पार कर लिया है, जो एनसीआर में क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है. 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री ने मेरठ मेट्रो के साथ संपूर्ण दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया था, तब से राइडरशिप की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. आम दिनों में, लगभग 90,000 से 1,14,000 यात्री दैनिक रूप से यात्रा कर रहे हैं, जबकि रविवार को यह संख्या लगभग 85,000 तक रहती है.

नमो भारत कॉरिडोर पर परिचालन का आरंभ, साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिक खंड के उद्घाटन के बाद, 21 अक्टूबर 2023 को हुआ था. इस खंड पर परिचालन के एक महीना पूरा होने के बाद, नवंबर 2023 में, यात्रियों की संख्या 72,000 से ज़्यादा दर्ज की गई. इसके बाद मार्च 2024 में मोदीनगर नॉर्थ तक और फिर अगस्त 2024 में मेरठ साउथ तक के खंड पर इस सेवा का विस्तार किया गया, जिसके साथ ही नौ स्टेशनों के साथ परिचालित खंड बढ़कर 42 किलोमीटर लंबा हो गया. हर खंड के परिचालन के साथ यात्रियों की संख्या में भी लगातार वृद्धि होती रही.

दिसंबर 2024 तक औसत मासिक राइडरशिप लगभग 7 लाख तक पहुंच गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में रिकॉर्ड की गई राइडरशिप की तुलना में लगभग दस गुना अधिक थी. जनवरी 2025 में राइडरशिप में एक बड़ा उछाल तब आया, जब न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद तक अतिरिक्त 13 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड को परिचालित किया गया. इस खंड में सेवा आरंभ होने के साथ ही, एक प्रमुख 'मल्टी-मॉडल हब' के रूप में विकसित किए गए आनंद विहार जैसे स्टेशन द्वारा यात्रियों के एक बहुत बड़े समूह तक नमो भारत की सुगम पहुँच सुनिश्चित हुई.