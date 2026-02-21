ETV Bharat / state

पीएम मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी ने मेरठ में तैयारियों की समीक्षा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नमो भारत (RRTS) और मेरठ मेट्रो की बड़ी सौगात देने वाले है.

पीएम मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी ने तैयारियों की समीक्षा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 3:51 PM IST

मेरठ : मेरठ के लिए कल रविवार का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ पहुंच कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया.

मुख्यमंत्री की अधिकारियों के साथ हाई-लेवल मीटिंग

​उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ आज मेरठ के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल होने वाले मेगा इवेंट की तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया. प्रधानमंत्री रविवार, 22 फरवरी को मेरठ वासियों को नमो भारत (RRTS) और मेरठ मेट्रो की बड़ी सौगात सौंपने जा रहे हैं.

ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री: ​मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर शताब्दी नगर स्टेशन के पास उतरा. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए ​मेट्रो और नमो भारत में सफर भी किया.

सीएम योगी ने शताब्दी नगर से मेरठ साउथ स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो में सफर किया. इस दौरान उन्होंने तकनीकी बारीकियों और यात्रियों की सुरक्षा के इंतजामों को परखा.

​मेरठ साउथ स्टेशन का दौरा: स्टेशन परिसर में तैनात अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित किया कि आम जनता के लिए कल से शुरू होने वाली इस सेवा में कोई बाधा न आए.

​अधिकारियों के साथ हाई-लेवल मीटिंग: मुख्यमंत्री ने जिले के आला अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और प्रोटोकॉल में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए.

मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान एसपीजी का पूरा डेरा रहा जिसमें आम जनमानस के अलावा मीडिया को भी प्रतिबंधित किया गया. एसपीजी ने पीएम की सुरक्षा का हवाला देते हुए किसी को भी निरीक्षण के दौरान प्रवेश नहीं करने दिया.

​कल का दिन: विकास की नई उड़ान : ​प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शताब्दी नगर स्टेशन से पूरे 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर का पूर्ण रूप से उद्घाटन करेंगे.

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आगमन: ​प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आज देर शाम तक मेरठ पहुंच सकती हैं. "मेरठ अब केवल क्रांति की धरा ही नहीं, बल्कि आधुनिक विकास का मॉडल बनकर उभरेगा. नमो भारत और मेरठ मेट्रो का एक ही ट्रैक पर चलना भारतीय इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है."

