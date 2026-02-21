ETV Bharat / state

पीएम मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी ने मेरठ में तैयारियों की समीक्षा की

मेरठ : मेरठ के लिए कल रविवार का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ पहुंच कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया. मुख्यमंत्री की अधिकारियों के साथ हाई-लेवल मीटिंग ​उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ आज मेरठ के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल होने वाले मेगा इवेंट की तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया. प्रधानमंत्री रविवार, 22 फरवरी को मेरठ वासियों को नमो भारत (RRTS) और मेरठ मेट्रो की बड़ी सौगात सौंपने जा रहे हैं. पीएम मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी ने तैयारियों की समीक्षा की. (ETV Bharat) ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री: ​मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर शताब्दी नगर स्टेशन के पास उतरा. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए ​मेट्रो और नमो भारत में सफर भी किया. सीएम योगी ने शताब्दी नगर से मेरठ साउथ स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो में सफर किया. इस दौरान उन्होंने तकनीकी बारीकियों और यात्रियों की सुरक्षा के इंतजामों को परखा.