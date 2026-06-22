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देवघर में आज से 'नमो एंबुलेंस' सेवा शुरू, निशिकांत दुबे ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पर लगाया गंभीर आरोप

देवघर: श्रावणी मेला शुरू होने से पहले गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पहल पर देवघर में आज से चार नमो एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है. सांसद ने बताया कि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह पहल की गई है.

निशिकांत दुबे ने कहा कि पिछले दो वर्षों से वह लगातार देख रहे हैं कि श्रावणी मेले के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था अपेक्षित रूप से मजबूत नहीं रह पाती है. कई बार समय पर एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में देरी होती है, जिससे उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है. इसी समस्या को देखते हुए फिलहाल चार एंबुलेंस सेवा शुरू की जा रही है, ताकि आपात स्थिति में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को तत्काल सहायता मिल सके. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी वह झारखंड और संथाल परगना की जनता के लिए इसी तरह जनहित के कार्य करते रहेंगे.

मीडिया से बात करते सांसद निशिकांत दुबे (ETV BHARAT)

इस दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने हालिया विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस में थोड़ी भी नैतिकता और लज्जा बची है तो चुनावी हार के बाद उसे अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके विधायकों को सिर्फ सत्ता और पैसे से मतलब है. साथ ही कांग्रेस के प्रभारी के. राजू पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे स्वयं पैसे लेने का काम कर रहे हैं.