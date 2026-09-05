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रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह से पहले विवाद, RIMS के MD/MS गोल्ड मेडलिस्ट के नाम सूची से गायब, कुलपति से संशोधन की मांग

रांचीः राज्य का सबसे बड़ा और ख्याति प्राप्त मेडिकल संस्थान राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) ऑटोनॉमस होने के बावजूद शैक्षणिक रूप से रांची विश्वविद्यालय(RU) से संबद्ध है. ऐसे में रांची विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह में ही रिम्स के सभी मेधावी गोल्ड मेडलिस्टों को उपाधि प्रदान की जाती रही है. लेकिन इस बार 09 सितंबर को प्रस्तावित रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में रिम्स, रांची के स्नातकोत्तर (MD/MS) के सिर्फ 02 छात्रों को ही उपाधि और गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा.

इस मुद्दे को उठाते हुए रिम्स के पीजी परीक्षा पास करने वाले मेधावी छात्रों ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय के आगामी दीक्षांत समारोह के लिए जारी गोल्ड मेडलिस्ट्स की सूची में पात्र छात्रों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं. इस संबंध में RIMS के पोस्ट-ग्रेजुएट रेजिडेंट्स ने अपने डीन एकेडेमिक्स के माध्यम से रांची विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र भेजकर सूची में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया है.

गोल्ड मेडलिस्ट और रांची विश्वविद्यालय की कुलपति के बयान (Etv Bharat)

पत्र के साथ गोल्ड मेडलिस्ट की सूची संलग्न की गई

रांची विश्वविद्यालय के कुलपति को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि रांची विश्वविद्यालय के आगामी दीक्षांत समारोह के लिए जारी गोल्ड मेडलिस्ट की सूची में RIMS रांची के MD/MS बैच 2021-2024 और 2022-2025 के पात्र गोल्ड मेडलिस्टों के नाम शामिल नहीं हैं. छात्रों ने दोनों बैचों के सभी पात्र गोल्ड मेडलिस्ट के नाम संशोधित सूची में शामिल करने की भी मांग की है. छात्रों का कहना है कि इससे सभी योग्य स्नातकोत्तर छात्रों को दीक्षांत समारोह के दौरान उचित पहचान और सम्मान मिल सकेगा. पत्र के साथ रिम्स की ओर से विभागवार गोल्ड मेडलिस्ट की सूची भी संलग्न की गई है.

गोल्ड मेडलिस्ट की सूची विश्वविद्यालय को भेजी

राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS), रांची ने रांची विश्वविद्यालय को MD/MS के 2021-2024 और 2022-2025 बैच के पात्र गोल्ड मेडलिस्ट के नाम की सूची भेजकर दीक्षांत समारोह में इन सभी गोल्ड मेडलिस्टों को उपाधि और गोल्ड मेडल प्रदान करने की मांग की है, जबकि इस बार दोनों बैच से ओवर ऑल एक-एक गोल्ड मेडलिस्ट को उपाधि दिए जाने का शिड्यूल तैयार किया गया है.

2021-24 बैच में 18 विभागीय गोल्ड मेडलिस्ट

RIMS की ओर से विश्वविद्यालय को भेजी गई सूची के अनुसार MD/MS बैच 2021-2024 में कुल 18 विभागीय गोल्ड मेडलिस्ट हैं. वहीं इस बैच के ओवरऑल गोल्ड मेडलिस्ट डॉ. स्नेह कांता हैं, जिन्होंने MD Pharmacology में गोल्ड मेडल हासिल किया है.

2022-25 बैच में भी 18 विभागों के गोल्ड मेडलिस्ट

RIMS द्वारा उपलब्ध कराई गई दूसरी सूची MD/MS बैच 2022-2025 की है. इसमें भी 18 विभागों के गोल्ड मेडलिस्टों के नाम दिए गए हैं. इस बैच की ओवरऑल गोल्ड मेडलिस्ट डॉ. प्रियम आनंद हैं, जिन्होंने MD Obstetrics & Gynaecology में गोल्ड मेडल हासिल किया है.