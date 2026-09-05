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रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह से पहले विवाद, RIMS के MD/MS गोल्ड मेडलिस्ट के नाम सूची से गायब, कुलपति से संशोधन की मांग

रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में रिम्स के गोल्ड मेडलिस्ट्स के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए हैं. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

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राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2026 at 6:50 PM IST

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Updated : September 5, 2026 at 7:45 PM IST

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रांचीः राज्य का सबसे बड़ा और ख्याति प्राप्त मेडिकल संस्थान राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) ऑटोनॉमस होने के बावजूद शैक्षणिक रूप से रांची विश्वविद्यालय(RU) से संबद्ध है. ऐसे में रांची विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह में ही रिम्स के सभी मेधावी गोल्ड मेडलिस्टों को उपाधि प्रदान की जाती रही है. लेकिन इस बार 09 सितंबर को प्रस्तावित रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में रिम्स, रांची के स्नातकोत्तर (MD/MS) के सिर्फ 02 छात्रों को ही उपाधि और गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा.

इस मुद्दे को उठाते हुए रिम्स के पीजी परीक्षा पास करने वाले मेधावी छात्रों ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय के आगामी दीक्षांत समारोह के लिए जारी गोल्ड मेडलिस्ट्स की सूची में पात्र छात्रों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं. इस संबंध में RIMS के पोस्ट-ग्रेजुएट रेजिडेंट्स ने अपने डीन एकेडेमिक्स के माध्यम से रांची विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र भेजकर सूची में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया है.

गोल्ड मेडलिस्ट और रांची विश्वविद्यालय की कुलपति के बयान (Etv Bharat)

पत्र के साथ गोल्ड मेडलिस्ट की सूची संलग्न की गई

रांची विश्वविद्यालय के कुलपति को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि रांची विश्वविद्यालय के आगामी दीक्षांत समारोह के लिए जारी गोल्ड मेडलिस्ट की सूची में RIMS रांची के MD/MS बैच 2021-2024 और 2022-2025 के पात्र गोल्ड मेडलिस्टों के नाम शामिल नहीं हैं. छात्रों ने दोनों बैचों के सभी पात्र गोल्ड मेडलिस्ट के नाम संशोधित सूची में शामिल करने की भी मांग की है. छात्रों का कहना है कि इससे सभी योग्य स्नातकोत्तर छात्रों को दीक्षांत समारोह के दौरान उचित पहचान और सम्मान मिल सकेगा. पत्र के साथ रिम्स की ओर से विभागवार गोल्ड मेडलिस्ट की सूची भी संलग्न की गई है.

गोल्ड मेडलिस्ट की सूची विश्वविद्यालय को भेजी

राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS), रांची ने रांची विश्वविद्यालय को MD/MS के 2021-2024 और 2022-2025 बैच के पात्र गोल्ड मेडलिस्ट के नाम की सूची भेजकर दीक्षांत समारोह में इन सभी गोल्ड मेडलिस्टों को उपाधि और गोल्ड मेडल प्रदान करने की मांग की है, जबकि इस बार दोनों बैच से ओवर ऑल एक-एक गोल्ड मेडलिस्ट को उपाधि दिए जाने का शिड्यूल तैयार किया गया है.

2021-24 बैच में 18 विभागीय गोल्ड मेडलिस्ट

RIMS की ओर से विश्वविद्यालय को भेजी गई सूची के अनुसार MD/MS बैच 2021-2024 में कुल 18 विभागीय गोल्ड मेडलिस्ट हैं. वहीं इस बैच के ओवरऑल गोल्ड मेडलिस्ट डॉ. स्नेह कांता हैं, जिन्होंने MD Pharmacology में गोल्ड मेडल हासिल किया है.

2022-25 बैच में भी 18 विभागों के गोल्ड मेडलिस्ट

RIMS द्वारा उपलब्ध कराई गई दूसरी सूची MD/MS बैच 2022-2025 की है. इसमें भी 18 विभागों के गोल्ड मेडलिस्टों के नाम दिए गए हैं. इस बैच की ओवरऑल गोल्ड मेडलिस्ट डॉ. प्रियम आनंद हैं, जिन्होंने MD Obstetrics & Gynaecology में गोल्ड मेडल हासिल किया है.

इस तरह RIMS की ओर से रांची विश्वविद्यालय को भेजे गए दोनों बैचों के विवरण में कुल 36 विभागीय गोल्ड मेडलिस्ट हैं. इसके अलावा दोनों बैचों के दो ओवरऑल गोल्ड मेडलिस्ट हैं.

दीक्षांत समारोह से पहले संशोधन की मांग

RIMS के रेजिडेंट्स ने कुलपति को संबोधित पत्र डीन (एकेडमिक्स), RIMS रांची और डीन, फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज, रांची विश्वविद्यालय के माध्यम से भेजा है. पत्र के साथ दोनों बैचों के विभागवार और ओवरऑल गोल्ड मेडलिस्टों की सूची भी संलग्न की गई है.

छात्रों का कहना है कि गोल्ड मेडल केवल एक सम्मान नहीं बल्कि विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत और अकादमिक उपलब्धि की पहचान है. इसलिए यदि पात्र विद्यार्थियों के नाम सूची में छूट गए हैं, तो दीक्षांत समारोह से पहले रिकॉर्ड की जांच कर आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए. अब निगाहें रांची विश्वविद्यालय प्रशासन पर हैं कि वह RIMS की ओर से उपलब्ध कराई गई सूची और अपने रिकॉर्ड का मिलान कर 2021-2024 तथा 2022-2025 बैच के पात्र गोल्ड मेडलिस्टों के नाम आधिकारिक सूची में शामिल करता है या नहीं.

रांची विश्वविद्यालय का कदम निराश करने वाला-डॉ सौरभ

MS GENERAL SURGERY वर्ष 2021-24 के टॉपर स्टूडेंट डॉ सौरभ ने कहा कि हमें गोल्ड मेडल से तो दूर रखा ही जा रहा इसके साथ हमें गोल्ड मेडलिस्ट के सर्टिफिकेट तक नहीं दिए जा रहे हैं जिससे रिम्स के करीब 34 गोल्ड मेडलिस्ट वंचित रह जाएंगे.

समय की कमी की वजह से रिम्स के सिर्फ दो ओवरऑल गोल्ड मेडलिस्ट को दिया जा रहा है मौका-कुलपति

पूरे मामले पर रांची विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर डॉ सरोज शर्मा ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय सभी मेधावी छात्र-छात्राओं को उपाधि प्रदान कर रहा है, लेकिन इस वर्ष दीक्षांत समारोह के लिए मुख्य अतिथि से कम वक्त मिला है, रिम्स हमारे रांची विद्यालय परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, अगर उनकी कोई नाराजगी है तो अगले वर्षों में सभी गोल्ड मेडलिस्टों का नाम जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी ताकि दीक्षांत समारोह के दौरान ही सभी को सम्मानित किया जा सके.

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Last Updated : September 5, 2026 at 7:45 PM IST

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