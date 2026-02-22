ETV Bharat / state

दिल्ली मेट्रो के 21 स्टेशनों के नाम तय: 12 यथावत, 7 में संशोधन और 2 के नाम पूरी तरह बदले

दिल्ली मेट्रो के 21 स्टेशनों के नाम सीएम रेखा ने किया तय ( ETV Bharat )