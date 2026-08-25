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जामताड़ा में मंईयां सम्मान योजना से 1500 अयोग्य लाभुक बाहर, मामूली त्रुटि के कारण भी कई महिलाओं को नहीं मिल रहा लाभ

जामताड़ा में गलत तरीके से मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ उठाने वाले 1500 लोगों का नाम सूची से हटा दिया गया.

MAIYAN SAMMAN YOJANA
सरकारी दफ्तरों में उपस्थित लाभुक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 25, 2026 at 5:02 PM IST

3 Min Read
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जामताड़ा: जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ उठाने वाले उन 1500 लोगों का नाम सूची से हटा दिया गया है जिनको अयोग्य पाया गया है. वहीं दूसरी ओर कई ऐसी पात्र महिलाएं हैं जो छोटी-मोटी गलतियों के कारण मंईयां सम्मान योजना का लाभ नहीं उठा पा रही हैं और उन्हें सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.

सत्यापन के बाद नाम हटाए गए

जामताड़ा में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ ले रहे लोगों का प्रशासन द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद करीब 1500 लाभुक अयोग्य पाए गए. जिसके कारण उन्हें इस लाभ से वंचित कर दिया गया और नाम हटा दिया गया. ये ऐसे लोग हैं जो या तो सर्विस में थे या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी.

मंईयां सम्मान योजना की लाभुक और डीसी के बयान (Etv Bharat)

मामूली त्रुटि से कई पात्र महिलाएं परेशान

हालांकि प्रशासन ने जांच-पड़ताल के बाद मंईयां सम्मान योजना से अयोग्य लोगों को बाहर कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो छोटी-मोटी गलतियों की वजह से इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रही हैं. ऐसी ही एक महिला हैं मालती देवी, जो बार-बार दफ्तर के चक्कर लगा रही हैं. उनका कहना है कि उनके आधार कार्ड में उनकी उम्र 50 साल से कम है, लेकिन राशन कार्ड में उम्र 50 साल लिखी है. इसी अंतर की वजह से उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. वह पिछले दो-तीन महीनों से दफ्तर के चक्कर काट रही हैं.

उपायुक्त ने दी सफाई

जब इस मामले में जामताड़ा के डिप्टी कमिश्नर आलोक कुमार से संपर्क किया गया, तो उन्होंने बताया कि वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान अयोग्य पाए जाने के बाद लगभग 1500 लाभार्थियों को मंईयां सम्मान योजना से बाहर कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि कई मामले सामने आ रहे हैं जिनके कारण मामूली त्रुटि के चलते उन्हें मंईयां सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. ऐसे मामलों की जांच कराई जा रही है. जांच के उपरांत सही पाए जाने पर उन्हें मंईयां सम्मान योजना का लाभ दिया जाएगा.

वसूली की तैयारी शुरू

जो भी हो मामूली त्रुटि को लेकर जहां कई लाभुक को मंईयां सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वहीं अयोग्य पाए गए लाभुकों से प्रशासन द्वारा वसूली को लेकर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

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