संगठन सृजन अभियान : सरगुजा में जिलाध्यक्ष पर मंथन, क्या टूटेगा पैलेस का तिलिस्म

छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्षों के नाम फाइनल करने के लिए रायशुमारी कर रही है. संगठन सृजन अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं का मन टटोल रही है.

क्या सरगुजा में पैलेस खेमे की बादशाहत रहेगी बरकरार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 18, 2025 at 2:37 PM IST

8 Min Read
सरगुजा : छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 वर्षों में पहली बार कांग्रेस का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ है. कांग्रेस में अक्सर अगली पंक्ति का नेता आलाकमान तय करता आ रहा है.लेकिन इस बार कांग्रेस संगठन सृजन के जरिए कार्यकर्ताओं और जनता का मन टटोलकर जननेता चुनने जा रही है. हालांकि इस बार ये बदलाव सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं हो रहा.बल्कि पूरे देश में कांग्रेस इसी मोड पर अपने संगठन को मजबूत कर रही है. राजस्थान के अधिवेशन के बाद से ही कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे और राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि पार्टी के अंदर अब परिवारवाद, क्षेत्रवाद और परंपरावाद के विचार से हटकर नया संगठन बनाना है.


क्या पैलेस का दबदबा होगा कम : छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चल रहा है. जिसमें प्रदेश में जिलाध्यक्षों की तलाश की जा रही है.सरगुजा में भी इसे लेकर झारखंड के पूर्व पीसीसी चीफ राजेश ठाकुर आए थे.जिन्होंने जिलाध्यक्षों के नामों पर रायशुमारी की. अंबिकापुर जिले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के लिए दर्जन भर लोगो ने दावेदारी की है. जिसमें पैलेस खेमे के साथ पैलेस विरोधी खेमा भी शामिल है. अब बड़ा सवाल ये है कि अंबिकापुर जिला ही नहीं बल्कि कांग्रेस का पूरा आधार सरगुजा संभाग में पैलेस की धुरी पर रहा है.ऐसे में क्या इस बार जिले का अध्यक्ष सिंहदेव की पसंद का होगा या पैलेस के विरोधियों को संगठन में बड़ा मिलेगा.इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है.

संगठन सृजन अभियान में मंथन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संगठन को मजबूत करने हर वर्ग से ली राय : छत्तीसगढ़ में चुनाव में अभी भले ही देरी हो लेकिन कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में लगी हुई है. सरगुजा में भी झारखंड के पूर्व पीसीसी चीफ राजेश ठाकुर पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचे. जो राय शुमारी कर जिला अध्यक्ष के नाम तय करने हर स्तर पर फीड बैक ले रहे थे. इस बार जिला अध्यक्ष के लिए पैलेस खेमे के साथ ही पैलेस विरोधी खेमे से भी लोगों ने दावेदारी की है. कांग्रेस का सिस्टम पूरी तरह बदला हुआ दिखा. क्योंकि कांग्रेस संगठन के सृजन के लिए सिर्फ कांग्रेस के जोन और सेक्टर स्तर के कार्यकर्ताओं से ही नही बल्कि सामजिक संगठन, समाजसेवी संस्थाओं सहित सीनियर पत्रकारों से भी पर्यवेक्षक ने राय शुमारी की है.

सरगुजा में जिलाध्यक्ष पर मंथन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



क्या है सरगुजा पैलेस का खेमा ?: इस विषय को ज्यादा जानने के लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार मनोज गुप्ता से बात की सरगुजा कांग्रेस का मुख्य केंद्र ही सरगुज़ा राजपरिवार रहा है. जिसे पैलेस खेमे के रूप में जाना जाता है. सरगुजा संभाग में कांग्रेस में पैलेस खेमे की ही चलती आ रही है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्षो तक पैलेस यानी कोठीघर ही कांग्रेस कार्यालय रहा करता था. इस बार सरकार बनने के बाद कांग्रेस कार्यालय बन सका. अजीत जोगी जो कि पैलेस के धुर विरोधी माने जाते थे वो भी सरगुजा संभाग में पैलेस और टीएस के प्रभाव को कम नहीं कर सके.

क्या टूटेगा पैलेस का तिलिस्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पैलेस खेमे से ही चुने जाते हैं जिलाध्यक्ष : मनोज गुप्ता के मुताबिक पिछले 15 साल के जिला अध्यक्षों की सूची पर नजर डाले तो वर्तमान से लेकर भूतपूर्व तक सभी पैलेस खेमे के ही थे, मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद कभी भी जिलाध्यक्ष पैलेस खेमे से बाहर का कोई बना हो.वर्तमान में जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक हैं जो पैलेस के बेहद करीबी हैं. इसके अलावा राकेश गुप्ता, बालकृष्ण पाठक, अजय अग्रवाल, उमेश्वर शरण सिंहदेव, देवेंद्रकुमारी सिंहदेव, जैसे नाम जिला अध्यक्षों की सूची में शामिल हैं. सभी पैलेस के करीबी या पैलेस से ही रहे हैं. क्योंकि टीएस सिंहदेव के पिता महाराज एमएस सिंहदेव मध्यप्रदेश शासन के चीफ सेक्रेटरी थे और वो बड़े ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स माने जाते थे. इनकी मां राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव कांग्रेस की नेता रही वो मंत्री भी रहीं.

सरगुजा में जिलाध्यक्ष पर मंथन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरगुजा संभाग के 4 जिले सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया यहां कांग्रेस में पैलेस का प्रभाव रहता है. कारण ये है कि टीएस सिंहदेव कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हर स्तर का कार्यकर्ता उनसे सीधे जुड़ा होता है. जोन और सेक्टर स्तर तक के कार्यकर्ता सभी एक तरह से उनके ही समर्थक हैं यही वजह है कि सरगुजा कांग्रेस में पैलेस खेमे की ही चलती है. इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि जिलाध्यक्ष पैलेस खेमे से ही बन सकता है- मनोज गुप्ता,वरिष्ठ पत्रकार

पैलेस विरोधी खेमा भी सक्रिय : इसके अलावा गुरप्रीत सिंह बाबरा, दानिश रफीक, दीपक मिश्रा जैसे नाम भी दावेदारों की सूची में शामिल है जो पैलेस विरोधी खेमे से माने जाते हैं. ऐसे में अब जिला अध्यक्ष का नाम तय करने पहुचे नेता कांग्रेस नेताओं के साथ बूथ लेबल और ब्लॉक लेबल के नेताओं से रायशुमारी की है. हालांकि इस मामले में पर्यवेक्षक राजेश ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस में इसी खेमेबाजी के कारण हार हुई थी.लेकिन अब इसे रोकना होगा. ऐसे में हमारी कोशिश है कि क्षेत्र में जिसका जनाधार हो उसे ही हम अध्यक्ष की कमान सौपेंगे. इसके लिए 6 नामों का पैनल हाईकमान तक भेजे जाने हैं जो तय किए गए हैं.

सभी लोगों की राय ली गई है. जो नाम सर्वाधिक आएगा, वहीं जिलाध्यक्ष बनेगा.सभी लोग अपनी बातें रख रहे हैं. दावेदार अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन लोग क्या चाहते हैं, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, वो कार्यकर्ता बताते हैं. जिसमें ज्यादा रजामंदी हो, वही अध्यक्ष बनेगा. जितने आवेदन आए हैं, उनमें कोई एक ही अध्यक्ष बनेगा. नाराज होने वालों की संख्या ज्यादा होगी लेकिन उसकी परवाह नहीं करनी है- राजेश ठाकुर, मुख्य पर्यवेक्षक, कांग्रेस

क्या टूटेगा पैलेस का तिलिस्म ? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पैलेस खेमे का दबदबा ज्यादा : सरगुजा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष वर्तमान में बालकृष्ण पाठक हैं जिन्हें करीब 5 महीने पहले ही नियुक्त किया गया है. बालकृष्ण पाठक टीएस की ही पसंद हैं. ऐसे में उन्हें ही जिला अध्यक्ष बने रहने दिया जा सकता है. इसके अलावा पैलेस खेमे से ही शफी अहमद, नरेंद्र सिंह छाबड़ा, द्वितेंद्र मिश्रा, सिद्धार्थ सिंहदेव जैसे नाम हैं जो जिला अध्यक्ष के दावेदारों की सूची में शामिल हैं.

बहरहाल भले ही कांग्रेस के काम करने का कलेवर बदला हो, बड़े लोकतान्त्रिक तरीके से कांग्रेस संगठन का सृजन कर रही है.लेकिन नियुक्ति का आधार तो नेताओं के जनाधार पर ही तय होना है.सरगुजा में जनाधार पैलेस खेमे का ही होता है. पर्यवेक्षक 6 नामों का पैनल भेजेंगे और मुहर किसी एक नाम पर लगनी है, ऐसे क्या पैलेस खेमे की बादशाहत बरकरार रहेगी ये तो जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा के साथ ही पता लग पाएगा.

क्या है कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम: संगठन किस तरह से मजबूत हो, लोगों से सीधा जुड़ाव हो सके इसी उद्देश्य से अहमदाबाद में कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक हुई थी. इस बैठक में फैसला लिया गया था कि 2025 संगठन सृजन का वर्ष होगा. इसी उद्देश्य से AICC से पर्यवेक्षक अलग-अलग जिलों में भेजे गए हैं. इस दौरान कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, आम लोगों से रायशुमारी लेकर समझने का प्रयास किया जाएगा कि जिले में संगठन किस तरह से चल रहा है और क्या बदलाव की जरूरत है. इससे संगठन का सृजन किया जाएगा.

17 पर्यवेक्षकों के हाथों में जिम्मेदारी : प्रदेश में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए 17 पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. सभी पर्यवेक्षक अपने-अपने जिलों के लिए 6-6 नामों का पैनल तैयार करेंगे. जिसे कांग्रेस आलाकमान को भेजा जाएगा. पैनल की समीक्षा के बाद अंतिम सूची तय होगी.

किन नेताओं को मिली पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी : सप्तगिरि उल्का, अजय कुमार लल्लू, सुबोध कांत सहाय, उमंग सिंगार, आरसी खूंटिया, राजेश ठाकुर, विवेक बंसल, नितिन राउत, श्याम कुमार बर्वे, प्रफुल्ल गडाधे, चरण सिंह सप्रे, विकास ठाकरे, हिना कावरे, रीता चौधरी, रिहाना रियाज चिश्ती, अजमतउल्लाह हुसैनी और सीताराम लांबा.

