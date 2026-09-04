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पलामू के हुसैनाबाद में ओम प्रकाश सिंह हत्याकांड: 10 के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज, पांच संदिग्ध हिरासत में

पलामू में ओम प्रकाश सिंह हत्याकांड में 10 आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Hussainabad police station
हुसैनाबाद थाना का बोर्ड. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2026 at 3:04 PM IST

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पलामूः जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में ओम प्रकाश सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस ने पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया है. सभी संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. ओम प्रकाश सिंह हत्याकांड के मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है. आपको बता दें कि दो सितंबर को पलामू के हुसैनाबाद के पुरंदर बीघा में ओम प्रकाश सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

दरअसल, ओम प्रकाश सिंह अपनी गाड़ी में बैठकर किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे. इसी क्रम में बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी थी. ओम प्रकाश सिंह गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपराधियों में उन्हें दोबारा गोली मारी थी.

घटना के बाद मृतक ओम प्रकाश सिंह के पिता ने हुसैनाबाद थाना में आवेदन दिया था और 10 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. आवेदन के अनुसार मनीष यादव, प्रताप सिंह उर्फ भिंडी, छोटू पाठक, निखिल सिंह, नीतीश तिवारी, रवि सिंह, पीयूष पाठक को ओम प्रकाश सिंह हत्याकांड मामले में नामजद आरोपी बनाया गया है. ओम प्रकाश सिंह के पिता ने पुलिस को दिए आवेदन में परिवार की सुरक्षा का भी जिक्र किया है और लिखा है कि उनके परिवार को निशाना बनाया जा सकता है.

इस संबंध में हुसैनाबाद थाना प्रभारी चंदन सिंह ने बताया कि पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और छापेमारी कर रही है. मामले में करीब पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. ओम प्रकाश सिंह हत्याकांड के मामले में एसआईटी का भी गठन किया गया है.

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