विनीत राय हत्याकांड; गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी ढेर, एक लाख रुपये का था इनाम
एसपी डा. ईरज राजा ने बताया कि एसओजी इंचार्ज रोहित मिश्रा भी घायल हुए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 11:29 PM IST
गाजीपुर : चर्चित होटल व्यवसाई विनीत राय हत्याकांड में मुख्य आरोपी और एक लाख रुपये का इनामी बदमाश कमलेश चौधरी बिंद देर रात पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया. सदर कोतवाली क्षेत्र के कुर्था इलाके में बुधवार को पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. आरोपी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस उसे तत्काल उपचार के लिए राजकीय अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
एसपी डा. ईरज राजा ने बताया कि 29 और 30 की रात को करीब 11:15 बजे एक घटना हुई थी, थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत. जिसमें एक होटल संचालक की कुछ बदमाशों के द्वारा हत्या कर दी गई थी. उस संदर्भ में तत्काल एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था. वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके का भ्रमण किया गया था.
इस मामले में नामजद तहरीर मिली थी. जिसमें चार नामजद अभियुक्त और तीन अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था. उन्होंने बताया कि इसमें लगातार हमारी टीमें बहुत मेहनत करके लगी हुई थीं. विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी.
उन्होंने बताया कि बुधवार शाम को एक इनपुट प्राप्त हुआ था. मुख्य अभियुक्त कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद जोकि कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसकी तलाश की जा रही थी. उसकी एक सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया.
उन्होंने बताया कि जवाबी फायर में कमलेश बिंद जो एक लाख रुपये का इनामी था वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको जिला अस्पताल लाया गया. चिकित्सकों ने अभियुक्त को मृत्यु घोषित कर दिया. इस संदर्भ में हमारी और भी कार्रवाई चल रही है. एसओजी इंचार्ज रोहित मिश्रा भी घायल हुए हैं.
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