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अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO का नाम फाइनल! कल हो सकता है ऐलान, सर्च कमेटी ने ट्रस्ट को सौंपी रिपोर्ट

5585 लोगों में से तीन नाम ट्रस्ट को सौंपे गए हैं. बुधवार को ट्रस्ट की बैठक में CEO का नाम सामने आ सकता है.

सर्च कमेटी ने ट्रस्ट को सौंपी सीईओ के नाम की रिपोर्ट.
सर्च कमेटी ने ट्रस्ट को सौंपी सीईओ के नाम की रिपोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 4:04 PM IST

3 Min Read
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अयोध्या : श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. मंगलवार को श्री राम जन्मभूमि परिसर में हुई बैठक के बाद CEO चयन के लिए गठित सर्च कमेटी ने अपनी रिपोर्ट ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी महाराज को सौंप दी. अब इसी रिपोर्ट के आधार पर दो सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में CEO के नाम पर अंतिम निर्णय होने की संभावना है.

बैठक के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी ने बताया, विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर के कुशल प्रबंधन के लिए एक योग्य और सक्षम CEO की तलाश की जिम्मेदारी तीन सदस्यीय सर्च कमेटी को दी गई थी. कमेटी में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, पूर्व आईएएस अधिकारी सुरेश हावड़े और अन्य सदस्य शामिल रहे.

5585 आवेदन आए थे : उन्होंने बताया, CEO पद के लिए करीब 5585 आवेदन प्राप्त हुए थे. स्क्रीनिंग के कई चरणों के बाद आवेदकों को अलग-अलग स्तर पर शॉर्टलिस्ट किया गया और अंत में 16 अभ्यर्थियों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार लिया गया. कमेटी ने इनमें से अंतिम तीन नामों की संस्तुति करते हुए अपनी रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी है. कल इन नामों पर विचार किया जाएगा.

3577 आवेदकों ने जवाब दिया : सर्च कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली ने बताया, कमेटी को आठ अगस्त को जिम्मेदारी की सूचना मिली थी और 11 अगस्त को पहली बैठक हुई. इसके बाद CEO पद के लिए मानक तय किए गए और आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई. 18 अगस्त तक 5585 आवेदन प्राप्त हुए. 19 अगस्त को कमेटी ने आगे की प्रक्रिया के लिए गूगल फॉर्म तैयार किया, जिसमें 3577 आवेदकों ने जवाब दिया.

गूगल फार्म में सिर्फ 108 ही पास हुए : इसके बाद ग्रेडिंग और स्क्रीनिंग के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए अंतिम तीन नाम तय किए गए. उन्होंने बताया कि गूगल फार्म 600 नंबर का था. 60 प्रतिशत से ऊपर नंबर लाने वालों के नाम आगे बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया. इसमें सिर्फ 108 लोग ही पास हुए. वर्चुअल माध्यम से चार दिनों तक बातचीत का दौर चला. इसमें से 17 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया. लेकिन सिर्फ 16 लोग ही पहुंचे. इस प्रक्रिया में पारदर्शिता से तीन लोगों के नाम चयन करके रिपोर्ट दी गई है. आगे ट्रस्ट एक व्यक्ति का चयन तय करेगा.

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