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अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO का नाम फाइनल! कल हो सकता है ऐलान, सर्च कमेटी ने ट्रस्ट को सौंपी रिपोर्ट

सर्च कमेटी ने ट्रस्ट को सौंपी सीईओ के नाम की रिपोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अयोध्या : श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. मंगलवार को श्री राम जन्मभूमि परिसर में हुई बैठक के बाद CEO चयन के लिए गठित सर्च कमेटी ने अपनी रिपोर्ट ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी महाराज को सौंप दी. अब इसी रिपोर्ट के आधार पर दो सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में CEO के नाम पर अंतिम निर्णय होने की संभावना है. बैठक के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी ने बताया, विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर के कुशल प्रबंधन के लिए एक योग्य और सक्षम CEO की तलाश की जिम्मेदारी तीन सदस्यीय सर्च कमेटी को दी गई थी. कमेटी में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, पूर्व आईएएस अधिकारी सुरेश हावड़े और अन्य सदस्य शामिल रहे. 5585 आवेदन आए थे : उन्होंने बताया, CEO पद के लिए करीब 5585 आवेदन प्राप्त हुए थे. स्क्रीनिंग के कई चरणों के बाद आवेदकों को अलग-अलग स्तर पर शॉर्टलिस्ट किया गया और अंत में 16 अभ्यर्थियों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार लिया गया. कमेटी ने इनमें से अंतिम तीन नामों की संस्तुति करते हुए अपनी रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी है. कल इन नामों पर विचार किया जाएगा.