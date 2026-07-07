ETV Bharat / state

शाहजहांपुर के जलालाबाद कस्बे का नाम बदला, जानें किसके नाम पर हुआ इस टाउन का नाम

जलालाबाद के भाजपा विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने सरकार के इस निर्णय की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने इसे क्षेत्र की जनता की भावनाओं का सम्मान बताया.

सांस्कृतिक और स्थानीय पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जलालाबाद को भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। इसी आस्था के आधार पर लंबे समय से इस क्षेत्र का नाम परशुरामपुरी किए जाने की मांग उठती रही है.

उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का क्षेत्र के लोगों ने स्वागत किया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने की मांग वर्षों से उठाई जा रही थी, जिसे अब सरकार ने मंजूरी दे दी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था. अब जलालाबाद को परशुराम भगवान के नाम से जाना जाएगा इसको लेकर परशुराम पुरी के लोगों में बेहद उत्साह और खुशी है नाम परिवर्तन की मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी।

शाहजहांपुर: यूपी सरकार के मंत्रिमंडल ने सोमवार को शाहजहांपुर जिले के ऐतिहासिक कस्बे जलालाबाद का नाम बदल कर परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

वहीं, इस मांग को लेकर लंबे समय से अभियान चला रहे आशित पाठक ने कहा कि यह क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग थी. हम लोगों ने पिछली सरकारों में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, सभी में इस मांग को उठाया. लेकिन भाजपा सरकार में हमारी मांग को माना और हम लोग बहुत खुश हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार ने इस फैसले के माध्यम से लोगों की आस्था और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान किया है. उनके अनुसार, इस निर्णय से जलालाबाद और पूरे शाहजहांपुर में खुशी की लहर है.

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी. फिलहाल, इस फैसले का क्षेत्र में व्यापक स्वागत किया जा रहा है और लोग इसे ऐतिहासिक निर्णय बता रहे हैं.

गौरतलब है कि जलालाबाद को भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में मान्यता प्राप्त है. इसका उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में भी मिलता है. इसी ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए कस्बे का नाम परशुरामपुरी करने का निर्णय लिया गया है.

जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुरूप राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है. स्थानीय लोगों का कहना था कि भगवान परशुराम से जुड़े इस स्थान की पहचान को स्थायी स्वरूप देने के लिए कस्बे का नाम परशुरामपुरी किया जाना चाहिए.

नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को केंद्र सरकार से 19 अगस्त 2025 को अनापत्ति (एनओसी) प्राप्त हो चुकी थी. आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सोमवार को मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी।राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद अब जलालाबाद कस्बा आधिकारिक रूप से परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा.