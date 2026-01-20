ETV Bharat / state

सरकार ने बदला मोहम्मदपुरा का नाम, अब कहलाएगा मोहनपुरा, नोटिफिकेशन किया जारी

मोहम्मदपुरा गांव का नाम बदलकर अब मोहनपुरा किया गया है. यह गांव दीगोद उपखंड और तहसील में आता है.

मोहम्मदपुरा कहलाएगा मोहनपुरा
मोहम्मदपुरा कहलाएगा मोहनपुरा (फोटो सोर्स-राजेंद्र केवट निवासी मोहनपुरा)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 20, 2026 at 10:33 AM IST

कोटा : पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुरा गांव का नाम बदलकर अब मोहनपुरा किया गया है. इसके संबंध में राज्य सरकार के रेवेन्यू विभाग के शासन उप सचिव हरि सिंह मीणा ने आदेश जारी कर गांव के नाम में संशोधन कर दिया है. उन्होंने यह संशोधन विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के पत्र के आधार पर किया है. दीगोद तहसीलदार प्रीतम कुमारी मीणा का कहना है कि ग्रामीणों ने मोहम्मदपुरा गांव का नाम बदलने के लिए पंचायत के सरपंच मूलचंद गुर्जर के साथ आकर मांग की थी. हमसे ग्राम वासियों ने मांग की थी, जिसमें सरपंच मूलचंद गुर्जर के लेटर हेड पर सभी ग्रामीणों के हस्ताक्षर भी थे. इसके आधार पर ही यह नाम बदला है.

तहसीलदार प्रीतम कुमारी मीणा का कहना है कि ग्रामीणों के पत्र को हमनें उच्च अधिकारियों को भेज दिया था. वहां से आगे की प्रक्रिया हुई थी. इसके बाद हमसे जिलाधीश कार्यालय के जरिए अनुशंषा भी मांगी गई थी. इस संबंध में हमने उच्च अधिकारियों को पत्र भेज दिया था. यह करीब 6 महीने पहले किया था. सरकार ने अब गांव का नाम बदलने का नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें मोहम्मदपुरा को मोहनपुरा के नाम से जाना जाएगा. नायब तहसीलदार हेमराज नागर का कहना है यह गांव मदनपुरा ग्राम पंचायत में आता है, इसकी जनसंख्या करीब 400 के आसपास है.

सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी
सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी (फोटो सोर्स-दीगोद तहसीलदार प्रीतम कुमारी मीणा)

रियासत के समय बसा था गांव : मदनपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच मूलचंद गुर्जर का कहना है कि उन्होंने करीब 10 महीने पहले गांव मोहम्मदपुरा का नाम बदलने की मांग की थी. गांव में 70 से 80 परिवार है. रियासत के समय यहां पर चौकी थी और इस चौकी में नियुक्त हलकारा बैठता था. इसी समय गांव आबाद हुआ था. हलकारा मुस्लिम समुदाय से आता था. इसलिए जब यहां पर गांव बस गया था, तब गांव का नाम मोहम्मदपुरा डल गया था. ग्रामीणों ने गांव का नाम बदलने का मुद्दा उठाया था. सभी का इसमें समर्थन था, क्योंकि यहां पर पूरी तरह से हिंदू आबादी है. ग्रामीणों की मांग को जोड़ देते हुए हमनें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को संबंध में मांग पत्र भी सौंप दिए थे.

