सरकार ने बदला मोहम्मदपुरा का नाम, अब कहलाएगा मोहनपुरा, नोटिफिकेशन किया जारी

कोटा : पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुरा गांव का नाम बदलकर अब मोहनपुरा किया गया है. इसके संबंध में राज्य सरकार के रेवेन्यू विभाग के शासन उप सचिव हरि सिंह मीणा ने आदेश जारी कर गांव के नाम में संशोधन कर दिया है. उन्होंने यह संशोधन विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के पत्र के आधार पर किया है. दीगोद तहसीलदार प्रीतम कुमारी मीणा का कहना है कि ग्रामीणों ने मोहम्मदपुरा गांव का नाम बदलने के लिए पंचायत के सरपंच मूलचंद गुर्जर के साथ आकर मांग की थी. हमसे ग्राम वासियों ने मांग की थी, जिसमें सरपंच मूलचंद गुर्जर के लेटर हेड पर सभी ग्रामीणों के हस्ताक्षर भी थे. इसके आधार पर ही यह नाम बदला है.

तहसीलदार प्रीतम कुमारी मीणा का कहना है कि ग्रामीणों के पत्र को हमनें उच्च अधिकारियों को भेज दिया था. वहां से आगे की प्रक्रिया हुई थी. इसके बाद हमसे जिलाधीश कार्यालय के जरिए अनुशंषा भी मांगी गई थी. इस संबंध में हमने उच्च अधिकारियों को पत्र भेज दिया था. यह करीब 6 महीने पहले किया था. सरकार ने अब गांव का नाम बदलने का नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें मोहम्मदपुरा को मोहनपुरा के नाम से जाना जाएगा. नायब तहसीलदार हेमराज नागर का कहना है यह गांव मदनपुरा ग्राम पंचायत में आता है, इसकी जनसंख्या करीब 400 के आसपास है.