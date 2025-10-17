एक दीया शहीदों के नाम! दीवाली से पहले जगमगा उठा शहीद स्मारक, देशभक्ति की सराबोर में डूबे दिखे लोग
हजारीबाग में दीपोत्सव का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में शहीद जवानों के नाम पर दीये जलाकर श्रद्धांजलि दी गई.
Published : October 17, 2025 at 10:25 AM IST
हजारीबाग: जिले में पर्व के ठीक पहले एक दीया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन होता है. इस आयोजन के साथ ही हजारीबाग में पर्व का भी आगाज हो जाता है. लोग पहले एक दीया शहीद स्मारक पर जलाकर प्रकाशित करते हैं और शहीदों को नमन करते हैं. इसके बाद अपने घर पर दीया जलाते हैं. यह दीप शहीद परिवारों को बल देता है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है.
9 सालों से शहीद स्थल पर मनाई जा रही दीवाली
पिछले 9 सालों से दीपावली के अवसर पर हर साल हजारीबाग शहीद स्मारक पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है. गुरुवार की देर शाम स्थानीय परिसदन के समक्ष शहीद स्मारक सैकड़ों दीयों से जगमगा उठा. शहीद स्मारक को दीपमालाओं से रौशन कर मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों की शहादत को याद किया गया. शहीदों की याद में जब दीये जगमगाए तो चहुंओर शौर्य और उजाला छा गया. आयोजन समिति से जुड़े रंजन चौधरी ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन शहीदों को नमन करना है, जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान देश के लिए दे दिया.
उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा जवानों के हाथों में है. जब हम नींद में रहते हैं तो जवान देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं. कई ऐसे जवान हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया. उन शहीदों के नाम पर एक दीया शहीद स्थल पर जलाया जा रहा है. यह सच्ची श्रद्धांजलि है. उन्होंने यह भी कहा कि हर एक भारतीयों का यह दायित्व है कि जहां भी शहीद स्थल या शहीद स्मारक हैं उसे साफ रखें और दीपावली के दिन एक दीया अवश्य स्मारक में जलाएं.
सभी को शहीद जवानों के नाम की दीये जलानी चाहिए: स्थानीय
स्थानीय दिनेश कुमार राठोर और बटेश्वर मेहता ने कहा जवान देश के लिए शहीद होता है और जब उसके याद में ऐसा कार्यक्रम होता है तो दिल प्रफुल्लित हो जाता है. जिस तरह हम अपने घर में ईश्वर के सामने दीप जलते हैं ठीक उसी तरह शहीद जवानों के नाम पर भी घर में दीप जलाना चाहिए. देश सर्वोपरि है यह हम सभी को समझना चाहिए. जिस तरह से जवान हंसते-हंसते देश के लिए अपना कुर्बानी दे देता है इस तरह हमें भी जवान के परिवार वालों को सम्मान देना चाहिए.
शहीदों के सम्मान में दीपोत्सव कार्यक्रम
कार्यक्रम के दौरान कई शहीद के परिजन मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि यह देखकर बेहद खुशी होती है कि शहीदों को हजारीबाग के लोग सम्मान देते हैं. यह कार्यक्रम शहीद के परिवारों को बल देता है. ऐसा प्रतीत होता है कि उनके साथ समाज खड़ा है.
कार्यक्रम में बरही विधायक मनोज यादव भी पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि दीपावली के ठीक पहले यह कार्यक्रम शहीदों के सम्मान में है. उन्होंने कहा कि देश के सभी वीर शहीदों को नमन अर्पित करते हैं. एक दीया शाहिद के नाम कार्यक्रम पूरे देश को संदेश देता है कि शहीद हमारे परिवार के अंग है.
ये भी पढ़ें: चाईबासा नक्सली हमले में शहीद हेड कांस्टेबल को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि, असम भेजा गया पार्थिव शरीर
चाईबासा नक्सली हमले में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल शहीद, दो अन्य की हालत गंभीर
ऑपरेशन सिंदूर में शहीद जवान के घर आई नन्ही परीः राम्या को सेना में कराएंगे भर्ती- अंजलि