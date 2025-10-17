ETV Bharat / state

एक दीया शहीदों के नाम! दीवाली से पहले जगमगा उठा शहीद स्मारक, देशभक्ति की सराबोर में डूबे दिखे लोग

हजारीबाग: जिले में पर्व के ठीक पहले एक दीया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन होता है. इस आयोजन के साथ ही हजारीबाग में पर्व का भी आगाज हो जाता है. लोग पहले एक दीया शहीद स्मारक पर जलाकर प्रकाशित करते हैं और शहीदों को नमन करते हैं. इसके बाद अपने घर पर दीया जलाते हैं. यह दीप शहीद परिवारों को बल देता है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है.

जानकारी देते आयोजक, शहीद जवान की मां और विधायक (ETV BHARAT)

9 सालों से शहीद स्थल पर मनाई जा रही दीवाली

पिछले 9 सालों से दीपावली के अवसर पर हर साल हजारीबाग शहीद स्मारक पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है. गुरुवार की देर शाम स्थानीय परिसदन के समक्ष शहीद स्मारक सैकड़ों दीयों से जगमगा उठा. शहीद स्मारक को दीपमालाओं से रौशन कर मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों की शहादत को याद किया गया. शहीदों की याद में जब दीये जगमगाए तो चहुंओर शौर्य और उजाला छा गया. आयोजन समिति से जुड़े रंजन चौधरी ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन शहीदों को नमन करना है, जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान देश के लिए दे दिया.

फूलों से सजाया गया शहीद स्मारक (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा जवानों के हाथों में है. जब हम नींद में रहते हैं तो जवान देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं. कई ऐसे जवान हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया. उन शहीदों के नाम पर एक दीया शहीद स्थल पर जलाया जा रहा है. यह सच्ची श्रद्धांजलि है. उन्होंने यह भी कहा कि हर एक भारतीयों का यह दायित्व है कि जहां भी शहीद स्थल या शहीद स्मारक हैं उसे साफ रखें और दीपावली के दिन एक दीया अवश्य स्मारक में जलाएं.