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हनुमान गढ़ी में नमाज पढ़ी गई या नहीं? संत समिति ने दिया जवाब; जानें क्या कहते हैं फैक्ट्स

20 नवंबर 2003 में जब मुलायम सिंह यादव के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री थे, तब इतनी बड़ी घटना हुई थी.

संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद.
संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 2:35 PM IST

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वाराणसी: अयोध्या हनुमान गढ़ी में नमाज पढ़ी गई या नहीं? यह चर्चा का विषय है. CM योगी ने नमाज पढ़ने को महापाप बताया. वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यह झूठ है, वहां कभी नमाज नहीं पढ़ी गई.

इतना ही नहीं पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने भी दावा कर दिया कि वहां कभी नमाज नहीं पढ़ी गई. उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हनुमान गढ़ी मंदिर का निर्माण एक मुसलमान ने कराया था. अब इन बातों का वाराणसी में संत समिति ने फैक्ट्स के साथ जवाब दिया है.

संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने दोनों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और बृजभूषण शरण सिंह के बयानों को झूठा बताया है. उन्होंने कहा कि यह वाकया 2003 में हुआ था. 20 नवंबर 2003 में जब मुलायम सिंह यादव के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री थे, तब इतनी बड़ी घटना हुई थी.

उन्होंने बताया कि हनुमान गढ़ी का परिसर 52 बीघे का है. उसी परिसर में महंत ज्ञानदास का आवासीय परिसर है. वहां रोजा इफ्तार की पार्टी और नमाज अदा की गई थी. बड़ी संख्या में मुसलमानों को बुलाया गया था.

संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद. (Video Credit: ETV Bharat)

यह षड्यंत्र इतना व्यापक था यदि यह सफल हो जाता तो शायद आने वाले समय में पांचों वक्त के नमाज के दौरान हनुमान जी का दर्शन बंद कर दिया जाता और इसके लिए नमाजी हनुमान जी की सीढ़ियों पर बढ़ गए थे.

उन्होंने आगे कहा कि धन्य हो हनुमान गढ़ी का संविधान का जिसने इस षड्यंत्र को फेल कर दिया. उनके ट्रस्ट संविधान में यह लिखा हुआ था कि वहां किसी भी अन्य धर्म का प्रचार नहीं किया जा सकता.

उनकी पूजा पद्धति को महिमा मंडित नहीं किया जा सकता. इसी के तहत धारा 10 को लेकर महंत धर्मदास जी ,गौरी शंकर दास जी समेत अन्य संतों ने तत्कालीन फैजाबाद के जिला कोर्ट में सुनवाई के लिए अर्जी दी थी.

स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि उस समय तत्कालीन जज अनिल कुमार शुक्ल ने मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया था कि ज्ञानदास कोर्ट में लिखित माफी मांगें. साथ ही इन पांचो संतो की गद्दी पर जाकर के शारीरिक रूप से माफी मांगें. इसके बाद ज्ञानदास ने लिखित में माफी मांगी.

नवाब ने नहीं महाराज विक्रमादित्य ने कराया था मंदिर जीर्णोद्धार: उन्होंने कहा कि इसके साथ ही एक बड़ा झूठ यह बोला गया कि हनुमान गढ़ी का मंदिर नवाब सिराजुद्दौला ने बनवाया था. इससे बड़ा पाप और क्या करोगे? स्कंद पुराण से लेकर कई पुराणों में मंदिर का जिक्र है.

इसे नवाब सिराजुद्दौला क्या बनवाएगा. हां मंदिर छोटा था तो महाराज विक्रमादित्य ने जब श्रीराम मंदिर का मंदिर निर्माण किया था, तो उस समय हनुमान गढ़ी के मंदिर का भी निर्माण किया गया था. इसके तथ्य प्रमाण मौजूद है.

इन सबको झूठा करके तेज-तेज से बोलने पर कुछ सच स्थापित नहीं होगा. उन्होंने कहा कि फैजाबाद के जिला कोर्ट के अभिलेख से लेकर के विभिन्न चैनलों के वीडियो इस बात को साबित करते हैं कि 2003 में नमाज हुआ था और 2005 में दोबारा कराने का प्रयास हुआ था.

14 दिनों तक हनुमान गढ़ी के नागाओं ने धर्म को बचाने के लिए प्रदर्शन और अनशन किया था, तब गोरखपुर के तत्कालीन सांसद और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस धरने का समर्थन किया औऱ हनुमान गढ़ी गए थे.

यह ऐतिहासिक तथ्य झूठलाया नहीं जा सकता और अखिल भारतीय संत समिति इतना ही कहेगी कि संत का चोला ओढ़कर ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा बहुत शर्म करना चाहिए. हनुमान जी और भगवान ने राम न्याय तो सबका करेंगे.

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