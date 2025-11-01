ETV Bharat / state

हरियाणा में जेजेपी को झटका, नलिन हुड्डा ने छोड़ी पार्टी, लगाए गंभीर आरोप, 20 अन्य समर्थकों ने भी पार्टी को कहा अलविदा

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में जेजेपी को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद सीट से प्रत्याशी रहे नलिन हुड्डा ने जेजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है. शनिवार को नलिन हुड्डा ने अपने समर्थकों के साथ एक प्रेस वार्ता के दौरान जेजेपी से इस्तीफा देने की औपचारिक घोषणा की है. इस दौरान उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि "जेजेपी अब आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है".

नलिन हुड्डा ने लगाए गंभीर आरोप: वहीं, नलिन हुड्डा ने बताया कि "उन्होंने कई बार जनता की समस्याओं और संगठन की कमजोरियों को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से बात की. लेकिन पार्टी की ओर से कोई कार्रवाई या सुधार नहीं किया गया". उन्होंने कहा कि "पार्टी अब अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है. जनता की आवाज बनने के बजाय केवल राजनीतिक स्वार्थ में उलझी हुई है".