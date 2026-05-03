बिहार के टीपू सुल्तान की सऊदी में चाकू से गोदकर हत्या, पूरे इलाके में शोक की लहर
परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने सऊदी अरब गया था युवक. रूम पार्टनर की शिफ़्ट बदलने को लेकर दोनों के बीच हुई थी कहासुनी. पढ़ें खबर
Published : May 3, 2026 at 8:45 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा निवासी टीपू सुल्तान की सऊदी में चाकू से गोदकर हत्या का मामला सामने आया है. रूम पार्टनर ने शिफ़्ट बदलने को लेकर हुए विवाद में घटना को अंजाम दिया. मृतक जिले के सारे थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसकी पहचान बहादी बिगहा गांव निवासी मुंशी मियां के 31 वर्षीय पुत्र मो. टीपू सुल्तान के तौर पर की गई है. घर वालों को मौत की खबर मिलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर है.
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल: मृतक की मां मुश्तरी खातून ने बताया कि टीपू 5 भाइयों में चौथे नंबर पर था. वह शुरू से मेहनती और काम के प्रति वफादार था. कुछ वक्त पहले ही वह वापस सऊदी लौट गया था. मुश्तरी खातून ने बताया कि टीपू अपनी दुल्हन को घर लाने वाला था. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. घटना के बाद से ही पीड़ित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है.
परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने गया था: परिजनों ने बताया कि टीपू करीब तीन साल पहले अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के सपने लेकर सऊदी अरब गया था. जहां वह एक निजी कंपनी में पलम्बर मिस्त्री का काम करता था. मगर कंपनी के डायरेक्टर ने उसे ऑफिस बॉय बना दिया था. ईद के बाद उसके रूम पार्टनर की शिफ़्ट बदल गई थी जिसे लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई. इसी कहासुनी के बाद अगली सुबह उसके रूम-पार्टनर ने उसपर चाकू से हमला कर दिया.
रूम पार्टनर ने आवेश में किया हमला: बताया जा रहा है कि इस विवाद के अगले दिन सुबह यूपी निवासी उसके रूम पार्टनर ने आवेश में आकर टीपू पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जिससे टीपू सुल्तान गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया. लेकिन अप्रैल महीने के आखिरी हफ्तें में इलाज के दौरान उसकी वहां मौत हो गई.
"टीपू बेहद शांत, व्यवहारकुशल और मिलनसार स्वभाव का युवक था, गांव में उसकी एक अलग पहचान थी. पिता की मौत के बाद मां का ध्यान भी वहीं रखता था." - ग्रामीण
सभी कर रहे शव का इंतजार : इस घटना ने न केवल एक परिवार का सहारा छीन लिया, बल्कि खुशियों को भी मातम में बदल दिया. बताया जाता है कि इसी वर्ष टीपू का निकाह होने वाला था. बिहारशरीफ के सोहसराय स्थित लड़की पक्ष के साथ निकाह से जुड़ी कई रस्में भी पूरी हो चुकी थी. फ़िलहाल गांव व परिवार के सभी लोग मृत टीपू सुल्तान के शव का इंतजार कर रहे हैं.
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