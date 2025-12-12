ETV Bharat / state

'चाकू से गला काट पत्थर से सिर कुचला, फिर तेजाब डाला' 300 फीट ऊंचा पहाड़ पर मिला महिला का शव

नालंदा की महिला का शव गया जिले में पहाड़ पर मिला ( ETV Bharat )