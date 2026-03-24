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खुले में शौच जाती हैं विम्स पावापुरी की जीएनएम छात्राएं..2 साल से समस्या का नहीं हुआ समाधान

"हमलोग कॉलेज पढ़ाई करने के लिए आते हैं ना कि अपना समय बर्बाद करने के लिए. वॉशरूम आदि की व्यवस्था बिलकुल खराब है. बाशरूप की छत से पानी टपकता है. कई बार शिकायत की गयी, लेकिन समाधान नहीं हुआ" -सोनी कुमारी, जीएनएम छात्रा

शौच करने के लिए जाती हैं घर: जीएनएम की छात्रा सोनी कुमारी ने कहा कि जब शिकायत की जाती है तो कहा जाता है कि आपलोग घर चले जाइये. जिसका पास में घर है वह चली जाएगी, लेकिन जिस लड़की का घर दूर है, वह कैसे जाएगी? पानी की व्यवस्था नहीं है. पानी बाहर से लाना पड़ता है. यहां की वार्डन छात्राओं की बात नहीं सुनती है.

खुले में शौच जाने की मजबूरी: जीएनएम की छात्राएं कॉलेज के हॉस्टल में रहती हैं. कहती हैं कि जब-जब मौसम खराब होता है, बिजली चली जाती है. इसके बाद पानी और शौचालय की समस्या शुरू हो जाती है. वॉशरूम में गेट नहीं है. छात्राओं को नहाने के लिए बाहर से पानी लाना होता है. शौच करने के लिए बाहर खुले में जाना होता है.

नालंदा: बिहार का विम्स पावापुरी (वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल) में जब-जब मौसम खराब होता और बिजली गुल होती है, तब-तब छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. यह समस्या कोई नयी नहीं बल्कि पिछले 2 साल से चली आ रही है, लेकिन आज तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकला गया. थक हार कर जीएनएम की पढ़ाई करने वाली छात्राएं सड़क पर उतरना शुरू कर दी है.

प्रदर्शन पर उतरी छात्राएं: लंबे समय से समस्या का समाधान नहीं होने के बाद अब जीएनएम की छात्राएं प्रदर्शन पर उतर चुकी हैं. अनुष्का कुमारी ने कहा कि यह दूसरी बार हुआ कि बिजली गुल हो गयी है. बारिश के कारण लाइट कट गयी थी. शुक्रवार से ही पानी खत्म था. हमलोगों को वॉशरूम जाने में समस्या हो रही थी. पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया. इसके अगले दिन तूफान आया. इस कारण आगे भी लाइट नहीं आयी. जब हमलोगों ने वार्डन से शिकायत की तो कहा कि खुद से जेनरेटर मंगवा लो.

"पानी की समस्या थी. हमलोगों को खेत में शौच करने जाना पड़ा, जबकि पूरा बॉयज कैंपस है. इतना कुछ हो गया, लेकिन प्रिंसिपल एक बार पूछने तक नहीं आयी. वॉशरूम खराब है. छत से पानी टपकता है." -अनुष्का कुमारी, जीएनएम छात्रा

15 दिनों से बत्ती गुल: प्रदर्शन कर रही छात्राओं का कहना है कि होस्टल में 15 दिनों से बत्ती गुल है. तीसरे फ्लोर पर जाकर रहना सोना पड़ता है. वॉशरूम का दरवाजा, बेसिन टूटा हुआ है. कमरे का पंखा ख़राब है. पानी के आरओ में करेंट आता है. जिस वजह एक कमरे में 6-7 लड़की सोती है. कई बार लिखित रूप से कॉलेज प्रबंधन को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. हर बार बिजली जाते ही पानी की समस्या खड़ी हो जाती है.

प्रदर्शन करती जीएनएम छात्राएं (ETV Bharat)

क्या कहती हैं प्रिंसिपल?: जब इस मामले में प्रिंसिपल स्मिता कुमारी से बात की गयी तो उन्होंने कहा कि कुछ समस्या हॉस्टल में है, लेकिन छात्राओं के लगाए गए कई आरोप गलत हैं. उन्होंने कहा कि पिछले दो साल से पानी और वॉशरूम की समस्या है. इसके बारे में विभाग को पात्राचार से अवगत कराया गया है, लेकिन समाधान नहीं हुआ.

"समस्या को लेकर संबंधित विभाग को पत्र के माध्यम से 2024 में ही अवगत कराया गया, लेकिन अबतक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है. छात्राओं के द्वारा लगाए जा रहे अन्य आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं. जल्द ही समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे." -स्मिता कुमारी, प्रिंसिपल, विम्स

छात्र-छात्राओं के हॉस्टल: नालंदा स्थित विम्स की स्थापना 2011 में हुई थी. 52.515 एकड़ में फैला कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 2013-14 में पहला एकेडमिक सेशन शुरू हुआ था. छात्र-छात्राओं के हॉस्टल के लिए G+5 मंजिला इमारतें है, लेकिन सुविधाओं की घोर कमी है. 2 साल से छत से पानी टपक रहा. मौसम खराब होने पर गुल हो जाती है.

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