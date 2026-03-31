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बिहार दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नालंदा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी

नालंदा विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु हैं मुख्य अतिथि ( ETV Bharat )