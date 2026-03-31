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राख में दबी वो विरासत, जिसने कभी दुनिया को ज्ञान का उजाला दिया.. जानिए नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी

700 सालों तक ज्ञान का सूर्य रहा नालंदा, 1193 की आग में जलकर खामोश हुआ इतिहास का सबसे महान विश्वविद्यालय

NALANDA UNIVERSITY HISTORY
राख में तबदील हुई भारत की विरासत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 31, 2026 at 1:43 PM IST

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नालंदा : यह सिर्फ खंडहर नहीं, यह उस महान सभ्यता की सांसें हैं, जिसने कभी पूरी दुनिया को ज्ञान का रास्ता दिखाया. बिहार की पावन धरती पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय आज भले ही वीरान ईंटों का ढेर नजर आता हो, लेकिन एक समय यही स्थान विश्व का सबसे भव्य, सबसे विशाल और सबसे प्रतिष्ठित आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां से ज्ञान की रोशनी पूरी दुनिया में फैलती थी.

शिक्षण संस्थान नहीं, ज्ञान का तीर्थ : 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के महान शासक कुमारगुप्त द्वारा स्थापित यह विश्वविद्यालय सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि ज्ञान का तीर्थ था. बाद में सम्राट हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों ने इसे संरक्षण देकर इसकी गरिमा को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

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विश्वविद्यालय में पढ़ते थे 10 हजार से अधिक छात्र (ETV Bharat)

नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते थे हर तरह के विषय : यहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी. यहां विचारों का महासंगम होता था. साहित्य, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा, युद्ध कला, दर्शन, अर्थशास्त्र और योग. ऐसा कोई विषय नहीं था, जिसकी गूंज नालंदा के प्रांगण में न सुनाई देती हो.

विश्वविद्यालय में पढ़ते थे 10 हजार से अधिक छात्र : यह विश्वविद्यालय अपने समय से सदियों आगे था. 10 हजार से अधिक छात्र और 2000 विद्वान आचार्य यहां एक साथ ज्ञान की साधना करते थे. चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया, ग्रीस और इंडोनेशिया तक से विद्यार्थी यहां पहुंचते थे. मानो पूरी दुनिया नालंदा की चौखट पर ज्ञान का दीप जलाने आती हो. लेकिन यहां प्रवेश पाना आसान नहीं था. कठिन प्रश्नों की कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही किसी को इस ज्ञानभूमि में कदम रखने का अधिकार मिलता था. एक बार प्रवेश मिल गया, तो शिक्षा, भोजन और आवास, सब कुछ निःशुल्क. यह व्यवस्था न केवल समृद्ध थी, बल्कि मानवता और ज्ञान के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण भी थी.

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शिक्षण संस्थान नहीं, ज्ञान का तीर्थ (ETV Bharat)

1193 में खिलजी ने विश्वविद्यालय में आग लगाई : नालंदा की सबसे अमूल्य धरोहर थी इसकी 9 मंजिला विशाल लाइब्रेरी, 'धर्मगंज'. इसमें तीन लाख से अधिक हस्तलिखित पांडुलिपियां थीं. यह सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं, बल्कि सदियों के ज्ञान, शोध और अनुभव का जीवित इतिहास था. लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा काला अध्याय भी दर्ज है, जिसने इस ज्ञान के सूर्य को हमेशा के लिए अस्त कर दिया. साल 1193 में आक्रांता बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया.

भारत की विरासत पर प्रहार किया गया : कहा जाता है कि यह आग इतनी भयंकर थी कि महीनों तक जलती रही. कल्पना कीजिए, जहां कभी शास्त्रों की गूंज थी, वहां चीखें थीं. जहां ज्ञान के दीप जलते थे, वहां राख उड़ रही थी. जहां भविष्य बनते थे, वहां इतिहास जलकर खामोश हो रहा था. यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय का विनाश नहीं था, यह भारत की ज्ञान परंपरा, संस्कृति और बौद्धिक विरासत पर किया गया सबसे बड़ा प्रहार था.

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भारत की विरासत पर प्रहार किया गया (ETV Bharat)

1915 से 1937 के बीच मिले अवशेष : हालांकि, समय की राख में दबी यह विरासत पूरी तरह खत्म नहीं हुई. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा 1915 से 1937 के बीच की गई खुदाई में इस महान विश्वविद्यालय के अवशेष फिर सामने आए. छात्रावास, मंदिर, कुएं, अन्न भंडार, जले हुए चावल और अष्टधातु की मूर्तियां, जो आज भी उस गौरवशाली अतीत की गवाही देती हैं.

इतिहासकारों का मानना है कि आज जो हम देख रहे हैं, वह नालंदा के असली वैभव का केवल 10 प्रतिशत है. बाकी 90 प्रतिशत अब भी इतिहास की परतों में दफन है. जैसे कोई अधूरी कहानी, जो फिर से सुनाए जाने का इंतजार कर रही हो. नालंदा आज भी खामोश नहीं है. उसकी हर ईंट, हर दीवार, हर खंडहर एक ही बात कहता है कि 'ज्ञान को जलाया नहीं जा सकता. वह हर युग में फिर जन्म लेता है.'

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