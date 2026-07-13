ETV Bharat / state

हिलसा में मालगाड़ी की 4 बोगियां बेपटरी, कई ट्रेनें प्रभावित

नालंदा के हिलसा रेलवे स्टेशन के पास एक खाली मालगाड़ी के चार बोगियां बेपटरी हो गईं. इससे रेल परिचालन बाधित हुआ. पढ़ें..

Hilsa train derailment
हिलसा स्टेशन पर दुर्घटना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 13, 2026 at 1:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा: बिहार के नालंदा के हिलसा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की चार बोगियां अचानक पटरी से उतर गईं. इस हादसे के कारण न केवल ट्रेन का परिचालन बाधित हुआ बल्कि हिलसा-चिकसौरा मार्ग समेत कई रेलवे फाटकों पर भारी जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है. इस घनटा के बाद लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है. सैकड़ों लोग ग्रामीण क्षेत्रों से बाज़ार रोज़मर्रा ज़रूरतों के लिए जाते हैं.

मालगाड़ी के चार डिब्बे बेपटरी: इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार एक खाली मालगाड़ी फतुहा से नटेसर की ओर जा रही थी. हिलसा स्टेशन में एंट्री के दौरान मालगाड़ी की चार बोगियां अचानक पटरी से उतर गई. गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने या जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

ट्रेनों की आवाजाही ठप: स्टेशन प्रबंधन ने फ़ौरन बेपटरी हुई मालगाड़ी के डिब्बों की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी. जिसके बाद मौके पर जीआरपी और आरपीएफ की टीम पहुंची. इस हादसे के कारण क्षेत्र में ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई है.

Hilsa train derailment
हिलसा स्टेशन पर मालगाड़ी बेपटरी (ETV Bharat)

प्रभावित ट्रेनों के नाम: प्रभावित ट्रेनों में मुख्य रूप से दिल्ली से इस्लामपुर जाने वाली मगध एक्सप्रेस, पटना-इस्लामपुर लोकल और इस्लामपुर-हटिया ट्रेन शामिल है. मौके पर मौजूद टीआई कुंदन कुमार ने बताया कि घटना के समय मालगाड़ी की स्पीड करीब 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी.

"ट्रेन किन परिस्थितियों में और किस कारणों से बेपटरी हुई, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. फिलहाल पटना से राहत और बचाव दल को मौके पर रवाना कर दिया गया है. रूट बहाली का काम प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जा रहा है."- कुंदन कुमार,टीआई

Hilsa train derailment
टला बड़ा रेल हादसा (ETV Bharat)

बायपास का यात्री कर रहे इस्तेमाल: रेलवे ट्रैक पर बोगियों के आने के कारण हिलसा से चिकसौरा जाने वाले मार्ग और आसपास के रेलवे फाटकों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है. हालांकि जैसे ही इस बात की खबर सड़क मार्ग से चल रहे लोगों को मिली तो वे लोग वापस बायपास के जरिए अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए.

ये भी पढ़ें

बेंगलुरु से बिहार जा रही ट्रेन में महिला को प्रसव पीड़ा, आयुर्वेद की 3 छात्राओं ने ऐसे कराई सुरक्षित डिलीवरी

'हाथ टूट जाएगा भैया..' चिल्लाता रहा मोबाइल चोर, यात्रियों ने चलती ट्रेन में 9 KM तक खिड़की से लटकाया

TAGGED:

NALANDA TRAIN ACCIDENT
GOODS TRAIN DERAILED
नालंदा ट्रेन एक्सीडेंट
नालंदा न्यूज़
HILSA TRAIN DERAILMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.