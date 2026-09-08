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3D प्रिंटेड स्वदेशी जेट इंजन विकसित कर रहे नालंदा के एयरोस्पेस इंजीनियर सुब्रत शांडिल्य

क्रूज मिसाइल और हाई-स्पीड UAV के लिए 3D प्रिंटेड जेट इंजन तैयार कर रहे नालंदा के एयरोस्पेस इंजीनियर सुब्रत शांडिल्य. रिपोर्ट-मोहम्मद महमूद आलम

Subrat Shandilya Aerospace
सुब्रत शांडिल्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2026 at 8:54 AM IST

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Updated : September 8, 2026 at 9:00 AM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के सुब्रत शांडिल्य एयरोस्पेस और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई उड़ान भरने की तैयारी में हैं. एयरोस्पेस इंजीनियर सुब्रत शांडिल्य एक अत्याधुनिक स्वदेशी प्रोपल्शन सिस्टम विकसित कर रहे हैं. उनका लक्ष्य ऐसा जेट इंजन तैयार करना है, जिसे कम लागत और मिशन के जरूरत के हिसाब से डिजाइस किया जा सके.

2 किलो न्यूटन श्रेणी के कॉम्पैक्ट जेट इंजन पर काम

देहरादून स्थित ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने वाले सुब्रत अपने डी प-टेक स्टार्टअप 'शांडिल्य एयरोस्पेस' के माध्यम से 2 किलो न्यूटन (2 kN) क्षमता का कॉम्पैक्ट जेट इंजन डिजाइन कर रहे हैं.

Subrat Shandilya Aerospace
3D प्रिंटेड जेट इंजन तैयार कर रहे (ETV Bharat)

3D प्रिंटेड स्वदेशी जेट इंजन विकसित कर रहे सुब्रत

इसका मुख्य उपयोग सबसोनिक क्रूज मिसाइलों, सैन्य-ग्रेड हाई-स्पीड यूएवी (UAV) और प्रायोगिक विमानों में किया जाएगा. सुब्रत शांडिल्य ने बताया कि इस जेट इंजन की सबसे बड़ी तकनीकी विशेषता इसका 90 प्रतिशत 3D प्रिंटेड होना है. पारंपरिक इंजन निर्माण प्रक्रियाओं में लगने वाले भारी समय, उच्च लागत और पुर्जों की जटिलता को 3D प्रिंटिंग तकनीक से काफी हद तक कम किया जा रहा है.

इस एडवांस मैन्युफैक्चरिंग तकनीक से उच्च तापमान और अत्यधिक दबाव झेलने वाले पुर्जों की रैपिड प्रोटोटाइपिंग और इन-हाउस टेस्टिंग बेहद तेजी से और कम खर्च में संभव हो पा रही है. सुब्रत की टीम केवल मौजूदा विदेशी प्लेटफॉर्म्स में इंजन लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे संपूर्ण स्वदेशी अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) सिस्टम को स्क्रैच से तैयार कर रहे हैं.

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नालंदा के एयरोस्पेस इंजीनियर सुब्रत शांडिल्य (ETV Bharat)

''इसमें प्रणोदन वायुगतिकी (हवाई जहाज, जेट या रॉकेट हवा में उड़ता है, तो इंजन के अंदर और उसके आसपास हवा किस तरह व्यवहार करती है) से लेकर एयरफ्रेम का ढांचा तक पूरी तरह इन-हाउस डिजाइन किया जा रहा है. इसका मकसद भारतीय रक्षा और नागरिक उड्डयन क्षेत्र को आयातित ड्रोन प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता से पूरी तरह मुक्त करना है.'' - ई. सुब्रत शांडिल्य, छात्र

इंजन विकास के समानांतर, सुब्रत अपनी कोर इंजीनियरिंग टीम (तनिष्का सोनी, मिलन थापा और रजनीश पवार) के साथ 'प्रोजेक्ट बियॉन्ड मैक' पर काम कर रहे हैं. इस मिशन के तहत टीम वर्तमान में दुनिया के सबसे तेज इलेक्ट्रिक डक्टेड फैन (EDF) रेडियो-कंट्रोल्ड (RC) जेट के वैश्विक गति रिकॉर्ड को तोड़ने की दिशा में प्रयासरत है.

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टीम के साथ सुब्रत शांडिल्य (ETV Bharat)

'..तो बिहार में लगेगा पहले जेट इंजन का कारखाना'

प्रोटोटाइप के परीक्षण सफल होने के बाद, वृहद उत्पादन के लिए राजगीर के आसपास देश की पहली हाई-टेक जेट इंजन विनिर्माण इकाई स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. यह बिहार और देश के मेकिंग इंडिया अभियान के लिए बड़ी कामयाबी साबित होगी.

सुब्रत शांडिल्य ने बताया कि, उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही यूएवी और एयरक्राफ्ट डिजाइन से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया था. उनके एक एयरक्राफ्ट कॉन्सेप्ट का चयन अमेरिका के DARPA A Lift Challenge के शुरुआती चरण के लिए भी हुआ था.

स्टार्टअप 'शांडिल्य एयरोस्पेस'

इस बीच, उनके स्टार्टअप 'शांडिल्य एयरोस्पेस' परियोजना को बिहार सरकार की ओर से भी समर्थन मिला है. उद्योग विभाग ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी-2022 के तहत सुब्रत के जेट इंजन प्रोजेक्ट को स्वीकृति देते हुए प्रारंभिक सीड फंडिंग की मंजूरी दी है. परियोजना में आगे की वित्तीय सहायता प्रोटोटाइप के विकास और परीक्षण की प्रगति से जुड़ी होगी.

3D प्रिंटेड स्वदेशी जेट इंजन से क्या होगा?

एक्सपर्ट के मुताबिक, प्रोजेक्ट सफल होने की स्थिति में राजगीर के आसपास जेट इंजन निर्माण से जुड़ी सुविधा विकसित करने की योजना भी सामने आई है. इस पहल से बिहार में एयरोस्पेस क्षेत्र से जुड़े अनुसंधान, नवाचार और विनिर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. साथ ही, स्वदेशी प्रणोदन तकनीक (मिसाइल या रॉकेट को गति प्रदान करना) के विकास से ड्रोन और अन्य एयरोस्पेस प्लेटफॉर्म के लिए घरेलू तकनीकी विकल्प मजबूत हो सकते हैं.

सुब्रत शांडिल्य की पहल ऐसे समय में सामने आई है, जब देश में स्वदेशी तकनीक, स्टार्टअप और एयरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है. परियोजना के अगले चरण में प्रोटोटाइप निर्माण और परीक्षण इसकी तकनीकी व्यवहार्यता तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

कौन हैं सुब्रत शांडिल्य

सुब्रत शांडिल्य नालंदा जिले के अस्थावां प्रखंड अंतर्गत कुल्ती जियर गांव के निवासी है. उनके दादा उमेश प्रसाद 'उमेश' एक जाने-माने साहित्यकार हैं, जबकि उनके पिता संजीव मुकेश और मां मीनाक्षी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में कार्यरत हैं.

सुब्रत दो भाइयों में सबसे बड़े हैं और उनके छोटे भाई सार्थक शांडिल्य फिलहाल दिल्ली में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर रहे हैं. सुब्रत की प्रतिभा बचपन से ही दिखने लगी थी. फिलहाल शांडिल्य परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं और ख़ास मौक़े पर साल में दो से तीन बार घर आते हैं.

Subrat Shandilya Aerospace
परिवार के साथ सुब्रत शांडिल्य (ETV Bharat)

शैक्षणिक सफर

सुब्रत शांडिल्य ने अपनी शुरुआती और माध्यमिक शिक्षा पटना तथा दिल्ली से सीबीएसई (CBSE) बोर्ड के माध्यम से पूरी की. पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाले सुब्रत साल 2018 में 10वीं कक्षा में अपने स्कूल के टॉपर रहे थे. साल 2022 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और अपने सपनों को उड़ान देने के लिए साल 2023 में देहरादून का प्रतिष्ठित एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया. इसके बाद उन्होंने देहरादून की ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया.

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Last Updated : September 8, 2026 at 9:00 AM IST

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