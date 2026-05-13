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बेटे ने पहले पिता को पांव छूकर प्रणाम किया, फिर सीने में उतार दी गोली

मृतक ने दो शादियां की थीं और संपत्ति के बंटवारे को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था.पढ़ें खबर

SON KILLS FATHER IN NALANDA
रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 13, 2026 at 8:53 PM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा में संपत्ति के विवाद में एक कलयुगी बेटे द्वारा अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यह दिल दहला देने वाली घटना भागन बिगहा ओपी क्षेत्र के तूफानगंज गांव की है, जिससे पूरे इलाके में कोहराम मच गया है.

आशीर्वाद लेकर की हत्या: मृतक की पहचान धर्म सिंह पासवान के 48 वर्षीय पुत्र बच्चू पासवान के रूप में की गई है. बुधवार दोपहर आरोपी पुत्र घर पहुंचा और उसने पहले अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, फिर बातचीत के बहाने उन्हें सुनसान इलाके में ले जाकर सीने में गोली मार दी.

SON KILLS FATHER IN NALANDA
अस्पताल में पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

पहली पत्नी का बेटा है आरोपी: मृतक के दूसरे पुत्र जितेंद्र पासवान ने बताया कि उसके पिता बच्चू पासवान ने दो शादियां की थीं. पहली पत्नी से एक पुत्र पवन पासवान है, जिसने करीब 25 वर्ष पहले जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, जबकि दूसरी पत्नी गुलाबी देवी से दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं.

संपत्ति बंटवारे का विवाद: परिजनों का आरोप है कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था. बंटवारे के बाद आरोपी पवन अपने परिवार के साथ पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के नटेर गांव में रहने लगा था, लेकिन वह इस फैसले से नाखुश था.

इस बात से था नाराज: आरोप है कि बंटवारे में आरोपी पवन पासवान को मकान मिला था, जबकि दूसरी पत्नी गुलाबी देवी के हिस्से में जमीन आई थी. पवन इसी जमीन के बंटवारे से काफी नाराज चल रहा था और इसी रंजिश के कारण उसने अपने पिता की हत्या की खौफनाक साजिश रची.

अस्पताल में तोड़ा दम: गोली की आवाज सुनकर जब तक आसपास के लोग मौके पर दौड़े, तब तक आरोपी बेटा वहां से फरार हो चुका था. घायल बच्चू पासवान को आनन-फानन में इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस की छापेमारी जारी: घटना के संबंध में सदर डीएसपी-2 संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि "गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा और विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

"प्रारंभिक जांच में पुत्र द्वारा ही गोली मारने की बात सामने आ रही है, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है."- संजय कुमार जायसवाल, सदर डीएसपी-2

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