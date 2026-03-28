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नालंदा के वीर जवान सुमन कुमार सिंह का निधन, लद्दाख हिमस्खलन ने ली जान

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के मोकरमपुर मिर्चायगंज गांव के रहने वाले भारतीय सेना के जेसीओ सुमन कुमार सिंह उर्फ पंकज (45) का शुक्रवार की रात पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा. लद्दाख में तैनाती के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आने से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद सेना के बचाव दल ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया. लगभग एक महीने तक लखनऊ के अस्पताल में चल रहे इलाज के दौरान ब्लड कैंसर और पीलिया जैसी गंभीर बीमारियों से जूझते हुए 27 मार्च को उन्होंने अंतिम सांस ली.

गांव में शोक की लहर: जैसे ही शहीद सुमन कुमार सिंह का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, ग्रामीणों ने “शहीद सुमन कुमार अमर रहे” और “भारत माता की जय” के नारों से पूरा वातावरण गूंजा उठा. पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े. सेना के साथी जवानों ने भी अपने सहयोगी को नम आंखों से सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी. यह दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं.

जवान सुमन कुमार सिंह (ETV Bharat)

पत्नी-बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल: शहीद की पत्नी पार्थिव शरीर से लिपटकर बिलखती रहीं, जबकि उनके बच्चे पिता को एकटक निहारते रहे. पिता की मौत की खबर मिलते ही बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. परिजनों ने बताया कि सुमन कुमार परिवार के स्तंभ थे. वे दो भाइयों में सबसे बड़े थे, जबकि उनका छोटा भाई सीआईएसएफ में कार्यरत है. शहीद अपने पीछे पत्नी, दो बेटियों और दो बेटों को छोड़ गए हैं, जो गांव में ही पढ़ाई कर रहे हैं.

मंत्री श्रवण कुमार ने दी श्रद्धांजलि: अंतिम संस्कार में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार भी शामिल हुए और उन्होंने दिवंगत जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की. मंत्री ने कहा कि शहीद जवान की सेवा बेकार नहीं जाएगी. परिवार को इस संकट में धैर्य रखने की जरूरत है. राज्य सरकार के नियमानुसार सभी सहायता प्रदान की जाएगी. ग्रामीणों द्वारा मांगी गई सरकारी सुविधाओं पर भी मंत्री ने भरोसा दिलाया.