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नालंदा के वीर जवान सुमन कुमार सिंह का निधन, लद्दाख हिमस्खलन ने ली जान

नालंदा के जवान सुमन कुमार सिंह का लद्दाख हिमस्खलन के बाद बीमारी से निधन, गांव में शोक, मंत्री श्रवण कुमार ने दी श्रद्धांजलि. पढ़ें खबर-

NALANDA SOLDIER SUMAN KUMAR SINGH
जवान सुमन कुमार सिंह का निधन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 28, 2026 at 4:19 PM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के मोकरमपुर मिर्चायगंज गांव के रहने वाले भारतीय सेना के जेसीओ सुमन कुमार सिंह उर्फ पंकज (45) का शुक्रवार की रात पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा. लद्दाख में तैनाती के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आने से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद सेना के बचाव दल ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया. लगभग एक महीने तक लखनऊ के अस्पताल में चल रहे इलाज के दौरान ब्लड कैंसर और पीलिया जैसी गंभीर बीमारियों से जूझते हुए 27 मार्च को उन्होंने अंतिम सांस ली.

गांव में शोक की लहर: जैसे ही शहीद सुमन कुमार सिंह का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, ग्रामीणों ने “शहीद सुमन कुमार अमर रहे” और “भारत माता की जय” के नारों से पूरा वातावरण गूंजा उठा. पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े. सेना के साथी जवानों ने भी अपने सहयोगी को नम आंखों से सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी. यह दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं.

जवान सुमन कुमार सिंह (ETV Bharat)

पत्नी-बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल: शहीद की पत्नी पार्थिव शरीर से लिपटकर बिलखती रहीं, जबकि उनके बच्चे पिता को एकटक निहारते रहे. पिता की मौत की खबर मिलते ही बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. परिजनों ने बताया कि सुमन कुमार परिवार के स्तंभ थे. वे दो भाइयों में सबसे बड़े थे, जबकि उनका छोटा भाई सीआईएसएफ में कार्यरत है. शहीद अपने पीछे पत्नी, दो बेटियों और दो बेटों को छोड़ गए हैं, जो गांव में ही पढ़ाई कर रहे हैं.

मंत्री श्रवण कुमार ने दी श्रद्धांजलि: अंतिम संस्कार में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार भी शामिल हुए और उन्होंने दिवंगत जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की. मंत्री ने कहा कि शहीद जवान की सेवा बेकार नहीं जाएगी. परिवार को इस संकट में धैर्य रखने की जरूरत है. राज्य सरकार के नियमानुसार सभी सहायता प्रदान की जाएगी. ग्रामीणों द्वारा मांगी गई सरकारी सुविधाओं पर भी मंत्री ने भरोसा दिलाया.

NALANDA SOLDIER SUMAN KUMAR SINGH
पत्नी-बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल (ETV Bharat)

देश की रक्षा में समर्पित जीवन: सुमन कुमार सिंह लद्दाख में ड्यूटी पर तैनात थे। ड्यूटी के दौरान बर्फ में दब जाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें आर्मी अस्पताल ले जाया गया. चिकित्सकों की पूरी कोशिशों के बावजूद वे कैंसर और पीलिया से नहीं उबर सके. उनका बलिदान और देश के प्रति समर्पण हमेशा याद किया जाएगा. सेना और देशवासियों ने ऐसे वीर सपूत को सलाम किया.

NALANDA SOLDIER SUMAN KUMAR SINGH
गांव में शोक की लहर (ETV Bharat)

सरकारी मदद की उम्मीद: परिजनों और ग्रामीणों ने सरकारी नियमों के तहत मिलने वाली सहायता की मांग की है. मंत्री श्रवण कुमार की मौजूदगी में यह आश्वासन दिया गया कि शहीद परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी. नालंदा का यह सपूत न केवल परिवार बल्कि पूरे बिहार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा. उनकी शहादत देश की रक्षा की मिसाल बनी रहेगी.

NALANDA SOLDIER SUMAN KUMAR SINGH
जवान सुमन कुमार सिंह का निधन (ETV Bharat)

"शहीद जवान की सेवा बेकार नहीं जाएगी. परिजनों को इस संकट में धैर्य रखने की जरूरत है."- श्रवण कुमार, मंत्री

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