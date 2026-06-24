3 प्रयास, 6 UPSC असफलताएं, फिर भी श्वेता ने हार नहीं मानी.. BPSC 70वीं में हासिल किया 85वां रैंक
नालंदा की श्वेता ने पिता के निधन के बाद मां के संघर्ष से प्रेरित होकर BPSC 70वीं में 85वां रैंक हासिल किया, अब बनेंगी SDM.
Published : June 24, 2026 at 6:57 AM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा जिले की श्वेता भारती ने BPSC 70वीं परीक्षा में 85वां स्थान प्राप्त कर एसडीएम (बिहार प्रशासनिक सेवा) पद हासिल किया है. पिता के असामयिक निधन के बाद परिवार पर पड़े संकट को पार करते हुए उन्होंने बिना किसी महंगी कोचिंग के इस मुकाम को छुआ. श्वेता का यह सफर मेहनत, लगन और मां के अटूट सहारे की जीती-जागती मिसाल है.
मां का संघर्ष और परिवार का सहारा: 2012 में पिता राम प्रताप प्रसाद के हार्ट अटैक से निधन के बाद श्वेता की मां माया कुमारी ने अकेले तीनों बच्चों की परवरिश की. मां बिहारशरीफ अनुमंडल कृषि कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर कार्यरत हैं. मां ने खेती और छोटी-मोटी आय के सहारे बच्चों को पढ़ाया. श्वेता तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी हैं. उनका बड़ा भाई सुधांशु शेखर हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बड़ी बहन सुप्रिया भारती आईजीआईएमएस पटना के कार्डियक सर्जरी विभाग में कार्यरत हैं.
बचपन से सिविल सेवा का सपना: श्वेता को सिविल सेवा की प्रेरणा 9वीं-10वीं कक्षा से ही मिल गई थी. स्कूल कार्यक्रमों में अधिकारियों को देखकर उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें भी लोगों की सेवा करनी है. उन्होंने बताया कि कितनी भी कठिनाइयां आएं, खुद से कभी हार नहीं माननी चाहिए. सफलता एक दिन जरूर मिलती है. वे अन्य छात्रों को भी यही संदेश देना चाहती हैं.
शैक्षणिक सफर रहा शानदार: श्वेता शुरू से मेधावी छात्रा रहीं. उन्होंने 2014 में आरपीएस स्कूल से 10वीं में 10 सीजीपीए हासिल किया. 2016 में सोगरा हाई स्कूल से साइंस स्ट्रीम में 82 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से आर्ट्स में ग्रेजुएशन करते हुए 82 प्रतिशत अंकों के साथ गोल्ड मेडलिस्ट बनीं. इसके बाद नालंदा खुला विश्वविद्यालय से पीजी में भी गोल्ड मेडल हासिल किया.
सेल्फ स्टडी और तीसरे प्रयास में सफलता: श्वेता ने यूपीएससी के लिए केवल ऑप्शनल विषय की कोचिंग ली थी. BPSC की पूरी तैयारी उन्होंने घर पर सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से की. यह उनका BPSC में तीसरा प्रयास था. इससे पहले उन्होंने UPSC के 6 प्रयास दिए, जिनमें तीन बार इंटरव्यू तक पहुंचीं. सेंट्रल मिनिस्ट्री से जिला युवा अधिकारी (DYO) का ऑफर मिलने के बावजूद उन्होंने SDM पद को प्राथमिकता दी.
महंगी कोचिंग के बिना हासिल किया लक्ष्य: श्वेता ने अपनी सफलता का श्रेय मां, भाई-बहन, भाभी, जीजाजी और दोस्तों को दिया. उन्होंने साबित कर दिया कि महंगी कोचिंग के बिना भी समर्पण और सही दिशा में मेहनत से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं. पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उनकी यह उपलब्धि और भी प्रेरणादायक है.
"मेरी पहली प्राथमिकता अपनी सभी ड्यूटीज को ईमानदारी से पूरा करना होगी. इसके अलावा मैं शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर विशेष रूप से फोकस करूंगी. मेरा मानना है कि बिहार के आर्थिक विकास से ही 2047 के 'विकसित भारत' का सपना पूरा हो सकता है, और इस पद के जरिए मैं इसमें अपना योगदान देने की पूरी कोशिश करूंगी."- श्वेता भारती, बीपीएससी उत्तीर्ण अभ्यर्थी
नई भूमिका में स्पष्ट प्राथमिकताएं: SDM बनने के बाद श्वेता की प्राथमिकताएं साफ हैं. वे लोगों की सेवा करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती हैं. फिलहाल वे आगे की पढ़ाई पर ब्रेक लेकर पूरी तरह से नई जिम्मेदारियों पर फोकस करेंगी. श्वेता की यह सफलता बिहार के उन लाखों छात्र-छात्राओं को प्रेरित करेगी जो सीमित संसाधनों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं.
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