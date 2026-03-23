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ट्यूशन पढ़ाकर शाजिया अंसारी बनी बिहार आर्ट्स में 3rd टॉपर, संघर्ष के बीच रचा इतिहास

नालंदा की शाजिया अंसारी ने आर्थिक तंगी के बीच बच्चों को पढ़ाकर इंटर आर्ट्स में राज्य में तीसरा स्थान हासिल कर मिसाल पेश की.

परिवार के साथ शाजिया अंसारी
परिवार के साथ शाजिया अंसारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 23, 2026 at 8:32 PM IST

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नालंदा : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वर्ष 2026 के इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम घोषित किए, जिसमें एक बार फिर बेटियों का दबदबा देखने को मिला. 1 से 15 फरवरी के बीच आयोजित इस परीक्षा में करीब 13 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे. कला और वाणिज्य संकाय में छात्राओं ने बाजी मारी, जबकि विज्ञान में छात्रों ने शीर्ष स्थान हासिल किया.

गांव की बेटी ने किया कमाल: नालंदा जिले के करायपरसुराय प्रखंड के डियावां डीह गांव की रहने वाली शाजिया अंसारी ने 477 अंक (95.40%) हासिल कर पूरे बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त किया. वह प्लस टू स्कूल करायपरसुराय की छात्रा हैं.

शाजिया अंसारी बनी बिहार आर्ट्स में 3rd टॉपर (ETV Bharat)

"मैंने मेहनत और लगन से पढ़ाई की और बच्चों को पढ़ाते हुए खुद भी सीखा. आगे शिक्षिका बनकर समाज की सेवा करना चाहती हूं." शाजिया अंसारी, टॉपर छात्रा, नालंदा

आर्थिक तंगी के बीच जारी रखी पढ़ाई: शाजिया के पिता और भाई कर्नाटक में सिलाई कारीगर के रूप में काम करते हैं, जबकि उनकी मां शहनाज बानो गृहिणी हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद शाजिया ने हार नहीं मानी और लगातार पढ़ाई जारी रखी.

बच्चों को पढ़ाकर बनाई अपनी राह: शाजिया ने गांव के छोटे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया और उसी के साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी. पढ़ाई के प्रति उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया.

पहले भी रही मेधावी छात्रा: शाजिया ने 2024 में मैट्रिक परीक्षा में 440 अंक (88%) हासिल कर प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी. प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने गांव के मध्य विद्यालय डियावां से पूरी की.

परिवार और शिक्षकों को दिया श्रेय: अपनी सफलता का श्रेय शाजिया ने माता-पिता के त्याग और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया. स्कूल के प्रधानाचार्य मो. अफजल हुसैन सहित शिक्षकों और ग्रामीणों ने उनकी इस उपलब्धि पर खुशी जताई.

शिक्षिका बनने का सपना: शाजिया का सपना एक आदर्श शिक्षिका बनकर समाज की सेवा करना है. उन्होंने बताया कि उन्हें पढ़ने के साथ-साथ दूसरों को पढ़ाना भी बेहद पसंद है. वह शिक्षिका बनकर बच्चों के भविष्य को संवारना चाहती है.

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शाजिया अंसारी
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