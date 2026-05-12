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बिहार में 35 साल पहले बना स्कूल, आज तक नहीं आए शिक्षक, सिर्फ चुनाव में बनता है 'वोटिंग बूथ'

बिहार का अजब-गजब स्कूल ( ETV Bharat )