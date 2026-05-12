बिहार में 35 साल पहले बना स्कूल, आज तक नहीं आए शिक्षक, सिर्फ चुनाव में बनता है 'वोटिंग बूथ'
वित्तीय वर्ष 1988-89 में 49,900 रुपए की लागत से यह भवन बना था. आज तक यहां शिक्षक का पद स्वीकृत नहीं हुआ. पढ़ें पूरी खबर
Published : May 12, 2026 at 5:39 PM IST
नालंदा: बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावों के बीच नालंदा जिले में बड़ी लापरवाही सामने आई है. मंत्री श्रवण कुमार के क्षेत्र में 1300 की आबादी और 650 से अधिक मतदाताओं वाले श्याम नगर में 35 साल पहले स्कूल बना, लेकिन आज तक एक भी शिक्षक नदारद हैं. अब स्कूल की यह इमारत केवल चुनाव के समय वोटिंग बूथ या बारात घर के रूप में इस्तेमाल होती है.
अस्तित्व में स्कूल, पर शिक्षक का पद नहीं: ग्रामीण राम बहादुर सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 1988-89 में जिला योजना मद (योजना संख्या 2/88-89) से बिहारशरीफ बीडीओ कार्यालय द्वारा गांव में 49,900 रुपए की लागत से यह भवन बना था, जिसका वर्तमान मूल्य 5.5 लाख से भी अधिक है. आज तक शिक्षा विभाग ने यहां शिक्षक का पद स्वीकृत नहीं किया. ग्रामीणों को ही अपनी जेब से इस सरकारी भवन का रखरखाव करना पड़ रहा है.
अति-पिछड़े और दलित समाज की आबादी: शिक्षकों के अभाव में स्कूल न चलने से श्याम नगर के बच्चे 1 किमी दूर जोरारपुर मध्य विद्यालय जाते हैं. ग्रामीण मनोज पासवान और अजीत सिंह बताते हैं कि श्याम नगर में 90 प्रतिशत आबादी पिछड़े, अति-पिछड़े और दलित समाज की हैं. जबकि जोरारपुर कुशवाहा बहुल गांव है.
दुश्मनी और पगडंडियों के बीच बच्चों का सफर: ग्रामीणों के मुताबिक दोनों गांवों के बीच पुरानी रंजिश है और 3 मामले अभी भी कोर्ट में लंबित भी हैं. ऐसे में बच्चों को पुरानी रंजिश का डर रहता है. आशीष और कंचन जैसे छात्र डॉक्टर-शिक्षक बनने का सपना लेकर खतरों भरी पगडंडियों से गुजरते हैं.
सड़क पर हादसों का डर व शिक्षकों का अभाव: वहीं बच्चों को पगडंडियों के बजाय सड़क से जाने पर तेज रफ्तार गाड़ियों का डर रहता है. दूसरी ओर जोरारपुर स्कूल में शिक्षकों की कमी है. प्राचार्य शंभू कुमार ने बताया कि संस्कृत, अंग्रेजी व हिंदी शिक्षकों के अभाव से पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित है.
सरकारी कार्यों का शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव: प्राचार्य के मुताबिक, जनगणना या सरकारी कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह बाधित होती है. हैरानी की बात ये है कि पूर्व सांसद स्वर्गीय विजय कुमार यादव से नाता होने के बावजूद इस स्कूल की दुर्दशा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही.
नेताओं के आश्वासन और ग्रामीणों का आक्रोश: ग्रामीण जिलाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी और मंत्री श्रवण कुमार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सिर्फ कोरा आश्वासन मिला. गांव के राम बहादुर सिंह, मनोज पासवान समेत दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि विरोध जताने के लिए वे दो बार चुनाव में वोटिंग का बहिष्कार भी कर चुके हैं. लेकिन इसके बाद भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ.
"हमलोग के वोट देने का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ बदलता ही नहीं है. कितना बार गुहार लगाए हैं, वोट बहिष्कार भी किए. सबलोग कहता है कि अब आ जाएगा शिक्षक, अब आ जाएगा...लेकिन होता कुछ नहीं है."- अजित सिंह, ग्रामीण
सिस्टम की बड़ी लापरवाही और तकनीकी खामी: वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) अंशु कुमारी ने बताया कि इस विद्यालय का ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है. नियमानुसार प्राइमरी स्कूल 1 किमी और मिडिल स्कूल 3 किमी के दायरे में होना अनिवार्य है.
"श्यामनगर गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय की जांच कराकर उसकी शुरुआत कराने का प्रयास करूंगी. लेकिन विद्यालय का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है. नियमानुसार प्राइमरी स्कूल 1 किमी और मिडिल स्कूल 3 किमी के दायरे में होना अनिवार्य है."- अंशु कुमारी, BEO
लाखों का फंड और बंद पड़े स्कूलों का रहस्य: BEO के अनुसार, जोरारपुर मध्य विद्यालय का पुराना भवन कई वर्षों से बंद है और उसपर ताला लगा है. वहीं शौचालय की स्थिति बदतर है. स्कूल मरम्मती के लिए मिलने वाले 50 हजार से 1 लाख रुपए के फंड की जवाबदेही प्राचार्य की है.
कोर्ट जाने की तैयारी में ग्रामीण: राम बहादुर सिंह, मनोज पासवान और ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से अंतिम गुहार लगाई है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस बार भी गुहार नहीं सुनी गई और शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो फिर वे न्याय के लिए पटना हाईकोर्ट का रुख करेंगे.
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