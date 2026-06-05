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गुरुजी बेच रहे जमीन, स्कूल में लटका ताला.. बिहार के संस्कृत विद्यालय का खस्ता हाल

रसोइया लगाती हैं झाड़ू, शिक्षक नदारद: जिले के अमेरा गांव में 1977 में जगन्नाथ मिश्रा के समय संस्कृत विद्यालय खुला था. यहां आज 70 बच्चे नामांकित हैं. दिसंबर 2025 में इकलौते शिक्षक उमाकांत पांडे रिटायर हो चुके हैं. इनके रिटायर होते ही सब खत्म हो गया. पिछले 5 महीनों से किसी शिक्षक का पदस्थापन नहीं हुआ. स्कूल की दो रसोइयां रोज आती हैं, झाड़ू लगाती हैं, हाजिरी बनाती हैं और फिर घर चली जाती हैं.

6 स्कूल जो बन चुके हैं इतिहास: बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अनुसार जिले में 31 संस्कृत स्कूल हैं. इसमें से चंडी का हीरा पांडेय संस्कृत मध्य विद्यालय (जैतीपुर), नूरसराय का प्राथमिक संस्कृत विद्यालय और लोहड़ी का चंद्रशेखर संस्कृत विद्यालय अब पूरी तरह बंद हैं. यही हाल थरथरी के अमेरा स्कूल और बिहारशरीफ के मुरौरा स्कूल का है. हैरानी की बात है कि बिहारशरीफ का माध्यमिक स्कूल नईसराय में किराए के कमरे में चल रहा है.

कागजों पर स्कूल-जमीन पर सन्नाटा: कागजों पर संस्कृत स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है. कई संस्कृत विद्यालयों की हालत इतनी खराब हो गई है कि वहां अब सन्नाटा पसरा रहता है. नालंदा के थरथरी प्रखंड का अमेरा गांव इसका जीता-जागता उदाहरण है. यहां के शिक्षक रिटायर क्या हुए, स्कूल की किस्मत पर ही ताला लग गया. अब तो बस फाइलों में ही संस्कृत विद्यालय दिख रहा है.

नालंदा: बिहार सरकार शिक्षा को लेकर लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत किसी से छिपी नहीं है. ज्ञान की धरती के नाम से विख्यात नालंदा में संस्कृत विद्यालय बंद होने के कगार पर हैं. बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत 31 में से 6 स्कूल पूरी तरह बंद हो गए हैं. एक-एक कर शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, लेकिन पिछले 11 साल से शिक्षकों की बहाली नहीं हुई. जो शिक्षक बचे हैं, उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है. परिवार चलाने के लिए जमीन बेचना पड़ रहा है.

टीसी के चक्कर में छात्र परेशान: अमेरा गांव के ग्रामीण सह संस्कृत विद्यालय के अध्यक्ष ने कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले जिन बच्चों ने 8वीं पास कर ली है, उनका भविष्य भगवान भरोसे है. दूसरे स्कूल में नामांकन के लिए टीसी (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) चाहिए, लेकिन टीसी पर हस्ताक्षर करने तक के लिए कोई नहीं है. छात्र और उनके माता-पिता बीईओ से लेकर डीईओ ऑफिस की खाक छान चुके हैं, लेकिन अधिकारियों ने इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला. ग्रामीणों ने कई बार गुहार लगाई कि कोई नया शिक्षक भेज दो या किसी का तबादला कर दो.

"नालंदा में कुल 31 संस्कृत विद्यालय हैं. सभी में शिक्षकों की भारी कमी है. नूरसराय, जैतीपुर और अमेरा सहित 6 विद्यालय पूरी तरह से बंद हो चुके हैं. मैना कुमारी, मांडी, नेरुत, गोंदू बिगहा और सकड़ौढ़ा जैसे बचे हुए स्कूलों में भी बमुश्किल 1 या 2 शिक्षक बचे हैं. 2015 के बाद से कोई नई बहाली या रोस्टर का प्रकाशन नहीं हुआ है." -अमरजीत कुमार, अध्यक्ष, संस्कृत विद्यालय

संस्कृत विद्यालय के अध्यक्ष अमरजीत कुमार (ETV Bharat)

13 साल की कानूनी जंग: संस्कृत विद्यालय अमेरा के प्रधानाध्यापक विद्या सागर का दर्द सुनकर पत्थर भी पिघल जाएगा. कहते हैं कि मेरा 2013 में नियोजन हुआ, लेकिन आज तक वेतन नहीं मिला. वेतन के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा. 2023 में कोर्ट का फैसला पक्ष में आया, फिर भी वेतन का भुगतान नहीं हुआ और न ही एरियर का पैसा मिला. कहा कि विभाग के पास 4 करोड़ का फंड आया, लेकिन शिक्षकों के हिस्से आई तो सिर्फ गरीबी और उपेक्षा.

"स्कूल में बेंच-कुर्सी तो है, हम आते हैं और चुपचाप बैठकर चले जाते हैं. 13 साल केस लड़ते-लड़ते सब खत्म हो गया. बेटियों की शादी करनी है. परिवार का भरण-पोषण करना है. जमीन नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे? अधिकारी कहते हैं कि जांच हो रही. शिक्षक बचेगा, तभी तो स्कूल बचेगा." -विद्या सागर, प्रधानाध्यापक, संस्कृत विद्यालय अमेरा

संस्कृत विद्यालय अमेरा के प्रधानाध्यापक (ETV Bharat)

सुविधाएं गायब, बच्चों का टूटता भरोसा: विद्या सागर बताते हैं कि इन संस्कृत स्कूलों में न तो बच्चों को पोशाक के पैसे मिलते हैं और न ही छात्रवृत्ति. 2015 के बाद से कोई नया रोस्टर तक नहीं बना. मिड-डे मील जैसी योजनाएं भी स्कूलों में दम तोड़ चुकी हैं. जब बच्चों को कोई सुविधा ही नहीं मिलेगी, तो वे इन स्कूलों में क्यों आएंगे? संस्कृत भाषा को बचाने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन नालंदा में उसे धीरे-धीरे मारा जा रहा है.

मदरसों का भी वही हाल, डीईओ का इंतज़ार: सिर्फ संस्कृत स्कूल ही नहीं, बल्कि जिले के मदरसों की हालत भी जुदा नहीं है. वहां भी तीन महीने से वेतन गायब है. जीपीएफ और एरियर का तो पूछिए ही मत. जिला शिक्षा पदाधिकारी विजय आनंद का कहना है कि सुनवाई चल रही है और आदेश आते ही पैसा दे दिया जाएगा. साथ ही बंद स्कूलों को फिर से शुरू करने की कोशिश होगी. पर सवाल यह है कि यह 'कोशिश' कब हकीकत बनेगी?

"अभी पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी चल रही हैं. आदेश आने के बाद वेतन की राशि रिलीज कर दी जाएगी. साथ ही जल्द से जल्द वैसे स्कूलों को संचालित किया जाएगा. जबकि भवनहीन विद्यालयों को भी अस्तित्व में लाने का प्रयास किया जा रहा." -विजय आनंद, जिला शिक्षा पदाधिकारी

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्य़ालय (ETV Bharat)

संस्कृत को बचाना चाहती है सरकार? पूरे बिहार में 648 मान्यता प्राप्त संस्कृत स्कूल हैं. अगर नालंदा जैसे मुख्य जिले की यह स्थिति है, तो बाकी जगहों का क्या होगा? अगर सरकार चाहती है कि ये स्कूल बचे रहें, तो उसे वादों की दुनिया से निकलकर शिक्षकों को उनका हक देना होगा. वरना वह दिन दूर नहीं जब ये 31 स्कूल भी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएंगे.

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