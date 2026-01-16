ETV Bharat / state

तेज रफ्तार पिकअप वैन बेकाबू होकर गड्ढे में पलटी, महिला की मौत, कई लोगों की स्थिति गंभीर

नालंदा में पिकअप वैन के पलटने से महिला की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं. सभी गंगा नहाने जा रहे थे. पढे़ं..

Nalanda Road Accident
नालंदा में सड़क हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 16, 2026 at 2:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा: बिहार के नालंदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है. तेज रफ्तार पिकअप वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल है. सभी घायलों को बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेजा गया है. घटना चंडी थाना क्षेत्र के दस्तूरपर गांव के पास की है.

ट्रक की वजह से चालक का संतुलन बिगड़ा: एक्सीडेंट में जान गंवाने वाली महिली की पहचान 55 वर्षीय महिला शीला देवी के रूप में हुई है. मृतक के रिश्तेदार विजय कुमार ने बताया कि नवादा जिले के रहने वाले एक ही परिवार के लोग पिकअप वाहन पर सवार होकर पटना के फतुहां गंगा स्नान के लिए जा रहे थे. दस्तूरपर गांव के पास सामने से आ रहे एक ट्रक ने अचानक पिकअप वाहन को चकमा दे दिया. इससे चालक का संतुलन बिगड़ गया और पिकअप सड़क किनारे पलट गई.

गंगा नहाने जा रहे थे सभी लोग: परिजनों ने बताया कि हाल ही में उनके घर में श्राद्ध कर्म का आयोजन हुआ था. श्राद्ध कार्य संपन्न होने के बाद पूरे परिवार ने गंगा स्नान का कार्यक्रम तय किया था और उसी क्रम में वे फतुहा जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया है.

"अकबरपुर थाना के धौघट्टी से सभी लोग गंगा जी नहाने जा रहे थे. चंडी में एक्सीडेंट हो गया. एक की मौत हो गई. कई लोग घायल हैं. श्राद्ध कर्म के बाद सभी लोग गंगा नहाने के लिए जा रहे थे."- अमित कुमार, परिजन

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती: हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस हादसे में वाहन पर सवार एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं. इनमें 6 की गंभीर स्थिति को देखते हुए चंडी रेफरल अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य घायलों का इलाज मॉडल अस्पताल में जारी है.

जांच में जुटी पुलिस: वहीं, घटना की सूचना मिलते ही चंडी थानाध्यक्ष सुमन कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. हालांकि हादसे के बाद ट्रक चालक फरार है.

ये भी पढ़ें:

नालंदा में दर्दनाक हादसा, 20 फीट नीचे पानी भरे गड्ढे में गिरी तेज रफ्तार कार, तीन की मौत

सिपाही भर्ती की परीक्षा दिलवाने बहन को ले जा रहा था बाइक से, ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत, बहन गंभीर

निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज गिरा, स्लैब गिरने से कई मजदूर मलबे के नीचे दबे

TAGGED:

NALANDA NEWS
नालंदा में सड़क हादसा
ROAD ACCIDENT IN NALANDA
नालंदा में पिकअप वैन पलटी
NALANDA ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.