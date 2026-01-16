ETV Bharat / state

तेज रफ्तार पिकअप वैन बेकाबू होकर गड्ढे में पलटी, महिला की मौत, कई लोगों की स्थिति गंभीर

नालंदा: बिहार के नालंदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है. तेज रफ्तार पिकअप वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल है. सभी घायलों को बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेजा गया है. घटना चंडी थाना क्षेत्र के दस्तूरपर गांव के पास की है.

ट्रक की वजह से चालक का संतुलन बिगड़ा: एक्सीडेंट में जान गंवाने वाली महिली की पहचान 55 वर्षीय महिला शीला देवी के रूप में हुई है. मृतक के रिश्तेदार विजय कुमार ने बताया कि नवादा जिले के रहने वाले एक ही परिवार के लोग पिकअप वाहन पर सवार होकर पटना के फतुहां गंगा स्नान के लिए जा रहे थे. दस्तूरपर गांव के पास सामने से आ रहे एक ट्रक ने अचानक पिकअप वाहन को चकमा दे दिया. इससे चालक का संतुलन बिगड़ गया और पिकअप सड़क किनारे पलट गई.

गंगा नहाने जा रहे थे सभी लोग: परिजनों ने बताया कि हाल ही में उनके घर में श्राद्ध कर्म का आयोजन हुआ था. श्राद्ध कार्य संपन्न होने के बाद पूरे परिवार ने गंगा स्नान का कार्यक्रम तय किया था और उसी क्रम में वे फतुहा जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया है.

"अकबरपुर थाना के धौघट्टी से सभी लोग गंगा जी नहाने जा रहे थे. चंडी में एक्सीडेंट हो गया. एक की मौत हो गई. कई लोग घायल हैं. श्राद्ध कर्म के बाद सभी लोग गंगा नहाने के लिए जा रहे थे."- अमित कुमार, परिजन