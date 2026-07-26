नालंदा में सड़क हादसा, दो युवकों को अज्ञात वाहन ने कुचला, दोनों की मौत
नालंदा में सड़क हादसे के दौरान दो युवकों की मौत हो गई. दोनों छात्र थे और गया के रहने वाले थे. पढ़ें खबर-
Published : July 26, 2026 at 6:06 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा जिले से एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है, जहां छबिलापुर थाना क्षेत्र के नीमा गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को कुचल दिया. इस हादसे में दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. हादसे में मृतकों की पहचान गया जिले के नीमचक बथानी थाना क्षेत्र, चौसंडी गांव के रहने वाले 19 वर्षीय मोहम्मद अरबाज और 18 वर्षीय मोहम्मद समीर के रूप में की गई है.
दो युवकों की सड़क हादसे में मौत : प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों मृतक आपस में दोस्त थे और इंटरमीडिएट के छात्र थे. रविवार को वे किसी निजी काम से बाइक पर सवार होकर सामान लेने राजगीर आए थे. वापस लौटने के दौरान राजगीर-गया मुख्य मार्ग पर एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और चालक वाहन लेकर फरार हो गया.
दोनों को डॉक्टरों के मृत घोषित किया : स्थानीय नागरिकों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को तुरंत राजगीर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. चिकित्सा विभाग के अनुसार, सिर में आई गंभीर चोट और अत्यधिक रक्तस्राव मौत का मुख्य कारण बना.
कानूनी कार्रवाई में जुटी पुलिस : छबिलापुर के थाना प्रभारी अनोज कुमार पाठक ने बताया कि पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. पुलिस फरार वाहन की तलाश के लिए मामले की जांच कर रही है. परिजनों से लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद से मृतक के गांव और परिवार में शोक की लहर है.
"पुलिस दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है. आगे की कार्रवाई जारी है. पीड़ित परिवार की ओर से आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."- अनोज कुमार, थानाध्यक्ष, छबिलापुर थाना
ये भी पढ़ें-