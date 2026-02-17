ETV Bharat / state

बिहार के लिए अमंगल रहा मंगलवार! दोस्त की बहन के तिलक में गए थे 4 चचेरे भाई, 3 की आई मौत की खबर

नालंदा में दोस्त की बहन के तिलक से लौट रहे 3 युवकों की सड़के हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, एक की हालात नाज़ुक है.

Nalanda Road Accident
तीन चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 17, 2026 at 12:33 PM IST

3 Min Read
नालंदा: बिहार के नालंदा में दर्दनाक सड़क हादसे में तीन चचेरे भाइयों की मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार तीनों भाई दोस्त की बहन के तिलक से लौट रहे थे, तभी भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है. वहीं एक की हालात नाज़ुक बताई जा रही है, जिसका इलाज पटना के PMCH में चल रहा है. घटना ज़िले के तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के कटहरपुल के पास की है.

तीन चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में मौत: मृतकों की पहचान जहानाबाद जिला मुख्यालय के सदर थाना क्षेत्र टेनी बिगहा गांव निवासी दिलीप कुमार के 22 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार, विनय शंकर के 21 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार और उदय कुमार के 18 वर्षीय पुत्र उदेश कुमार के तौर पर हुई है. एक घायल युवक संजय प्रसाद के 19 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार को नाज़ुक हालात में हायर सेंटर पटना के PMCH रेफर किया गया है.

Nalanda Road Accident
सड़क हादसे में युवक की मौत (ETV Bharat)

दोस्त की बहन के तिलक समारोह से लौट रहे थे: घटना की सूचना मिलते ही गांव परिवार में कोहराम मच गया. घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि तीनों मृतक और जख्मी सभी गोतिया में भाई लगते हैं. सभी पटना जिले के मसौढ़ी के एक दोस्त की बहन के तिलक समारोह में शामिल होने स्विफ़्ट डिज़ायर कार से नालंदा के एकंगरसराय थाना क्षेत्र भातु बिगहा गांव आए थे. अहले सुबह घर जहानाबाद लौटने के क्रम में यह घटना घटी है.

"सुबह थाने से फोन आया कि आपके भाई की मौत हो गई है. एक्सीडेंट हो गया था. गाड़ी पुल से टकरा गयी थी."- अनिकेत कुमार, मृतक के भाई

Nalanda Road Accident
दोस्त की बहन के तिलक से लौटने के दौरान हादसा (ETV Bharat)

"जब हमलोग घर लौट रहे थे तो कटहर पुल के निकट तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने चकमा दे दिया, जिससे स्विफ्ट कार पुल के डिवाइडर से जा टकराई. घटना में मौके पर ही तीन युवकों की मौत हो गई. हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए."- सूरज कुमार, जख्मी

PMCH में जख्मी का इलाज जारी: घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव कर प्राथमिक इलाज के लिए सभी को अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने दो को मृत घोषित कर दिया जबकि दो को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया. एक की इलाज के लिए ले जाने के क्रम में रास्ते में मौत हो गई. वहीं, चौथे की हालात नाज़ुक बताई जा रही है. जिसका पटना के PMCH में इलाज चल रहा है.

Nalanda Road Accident
तीन चचेरे भाइयों की मौत से कोहराम (ETV Bharat)

"सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक घायल की हालात नाज़ुक है. सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है. पीड़ित परिजनों द्वारा आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."- अजित कुमार टिंकू,तेल्हाड़ा थानाध्यक्ष

