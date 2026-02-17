ETV Bharat / state

बिहार के लिए अमंगल रहा मंगलवार! दोस्त की बहन के तिलक में गए थे 4 चचेरे भाई, 3 की आई मौत की खबर

नालंदा: बिहार के नालंदा में दर्दनाक सड़क हादसे में तीन चचेरे भाइयों की मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार तीनों भाई दोस्त की बहन के तिलक से लौट रहे थे, तभी भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है. वहीं एक की हालात नाज़ुक बताई जा रही है, जिसका इलाज पटना के PMCH में चल रहा है. घटना ज़िले के तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के कटहरपुल के पास की है.

तीन चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में मौत: मृतकों की पहचान जहानाबाद जिला मुख्यालय के सदर थाना क्षेत्र टेनी बिगहा गांव निवासी दिलीप कुमार के 22 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार, विनय शंकर के 21 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार और उदय कुमार के 18 वर्षीय पुत्र उदेश कुमार के तौर पर हुई है. एक घायल युवक संजय प्रसाद के 19 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार को नाज़ुक हालात में हायर सेंटर पटना के PMCH रेफर किया गया है.

दोस्त की बहन के तिलक समारोह से लौट रहे थे: घटना की सूचना मिलते ही गांव परिवार में कोहराम मच गया. घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि तीनों मृतक और जख्मी सभी गोतिया में भाई लगते हैं. सभी पटना जिले के मसौढ़ी के एक दोस्त की बहन के तिलक समारोह में शामिल होने स्विफ़्ट डिज़ायर कार से नालंदा के एकंगरसराय थाना क्षेत्र भातु बिगहा गांव आए थे. अहले सुबह घर जहानाबाद लौटने के क्रम में यह घटना घटी है.

"सुबह थाने से फोन आया कि आपके भाई की मौत हो गई है. एक्सीडेंट हो गया था. गाड़ी पुल से टकरा गयी थी."- अनिकेत कुमार, मृतक के भाई